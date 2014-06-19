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Politika

AKP'li bakanlar S.O.S veriyor; Lütfi Elvan da hastanelik oldu

Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık'ın kameralar önünde fenalık geçirmesinin ardından Ulaştırma Bakanı Elvan da ani rahatsızlık geçirdi

19 Haziran 2014 15:29

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan hastaneye kaldırıldı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında yapılan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Toplantısında bir anda rahatsızlanan Elvan'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, da iki gün önce Sakarya'da Türk Traktör Fabrikası'nın açılışında kürsüde konuşma yaparken fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı.

Işık'ın yorgunluğa bağlı olarak tansiyonunun düşmesi sonucu rahatsızlandığını açıklanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de Nisan ayında Şanlıurfa'da yaptığı bir dizi ziyaretin ardından fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı.

Yine Çelik, Soma faciası sonrasında ortada görünmediğine ilişkin haberlerin çıkmasının ardından bazı tetkikler yaptırdığını açıklamış ardından da ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

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