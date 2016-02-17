AKP'li Ayşe Doğan: Toplumdaki en büyük tehdit eşcinsellik!

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, dünkü toplantısında “tali” komisyon olarak, insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi amacıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmasını öngören tasarıyı ele aldı. Toplantıda konuşan AKP Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, toplumdaki en büyük tehditin eşcinsellik olduğunu söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, transeksüel bireylerin ayrımcılığa uğradığını, hatta öldürüldüğünü söyledi. Yüceer, bunları görmezden gelmenin, uluslararası sözleşmelerdeki tavsiye kararlarının istenildiği gibi yorumlamanın, asıl ayrımcılığa uğrayanları yok saymak anlamına geldiğini savundu. Tasarıyı hazırlayanların, cinsel kimlikleri farklı kişilerin haklarını yok sayınca, bu bireylerin tercihlerinin de yok sayıldığını öne süren Yüceer, bunun “herkes hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden eşit yararlanacak ama bazıları daha az eşit yararlanacak” anlamına geldiğini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, tasarıya, cinsel kimlik, cinsel yönelimin eklenmesi gerektiğini savunarak, görmezden gelerek kimsenin yok olmadığını belirtti.



İnsan doğasına aykırı



AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan ise Yüceer ve Kerestecioğlu’na şöyle karşılık verdi: “Bizim komisyonda tutup da farklı kesimlerin, sonradan oluşturulmuş, insan doğasına, bizim toplum örf ve adetlerimize aykırı olan farklı cinsel eğilimleri bu gruba katarak gündemi değiştirmenin gereği yok. Burada bayan ve erkek olarak iş hayatındaki değerleri tartışıyoruz. Farklı grupların yatak odasındaki özel cinsiyetlerini, özel hayatlarını gündeme getirmenin manası yok. Bunların bizim toplumumuz için oluşabilecek en büyük tehditlerden biri olduğunu herkes biliyor.”



Kerestecioğlu ise “cinsel kimlik derken seksten değil, insanların cinsel kimlik yönelimlerinden” bahsettiğini belirtti. Doğan’ın sözlerini “hayretle dinlediğini, kulaklarına inanamadığını” kaydeden Kerestecioğlu, bunun çok yadırgatıcı bir şey olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından komisyon, tasarının maddelerini benimsedi.