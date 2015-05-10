AKP'li aşiretler HDP'ye geçmeye devam ediyor

Güneydoğu'nun en büyük aşiretlerinden biri olan Raman Aşireti, 7 Haziran seçimlerinde HDP'ye destek vereceklerini açıkladı. Yaklaşık 20 bin kişilik oy kapasitesine sahip olduğu söylenen Raman Aşireti, önceki seçimlerde AKP'yi desteklemişti. Daha önce, Alpahan ve Alika aşiretleri de AKP'den ayrılıp HDP'ye geçmişti.

Dün, Batman'daki Dörtyol Kavşağı'nda bir araya binlerce aşiret üyesi, HDP Milletvekili adayı Ali Atalan, Belediye Eş Başkanı Sabri Özdemir, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DemokratikToplum Kongresi Eş Başkanı Hatip Dicle ve Aşiret Liderlerinden Faris Özdemir, kortej halinde HDP seçim lokaline yürüdü.

Seçim bürosunun önünde Kürtçe konuşma yapan aşiret lideri Faris Özdemir, HDP'nin bir halkası olduklarını açıkladı. Özdemir'in ardından Ahmet Türk ve Hatip Dicle de partililere Kürtçe seslenerek seçimler için destek istedi. Yapılan konuşmaların ardından aşiret liderlerine HDP rozetleri takıldı.