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Politika

AKP'li Ali Boğa: Tüm okulları imam hatip yapma şansı yakaladık

AKP'li Boğa, imam hatip liselerine yapılan kayıtları yetersiz buldu

24 Ağustos 2012 12:24

AKP  Muğla Milletvekili Ali Boğa, Muğla İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin düzenlediği pilav gününe katıldı. Boğa, “4+4+4” sistemiyle birlikte bütün okulları imam hatibe dönüştürme şansı yakaladıklarını söyledi.

AKP Muğla Milletvekili Ali Boğa, hükümetin 4+4+4 amacını İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin pilav gününde açık şekilde ortaya koydu. Cumhuriyet gazetesinden Özcan Özgür'e koşan Boğa, “Şu anda bir şans geçti elimize. Biz bütün okulları, elbette bu okulların kaydında kuydunda sayıyı artıracağız. Ama bütün okulları imam hatip okulu yapma şansını elde etmiş durumdayız” dedi.

 

İmam hatiplere yapılan kayıtları yetersiz buldu

 

Boğa, imam hatiplere yaptırılan kayıtların yetersizliğini de eleştirdi. Öğrencilerin bu okullara yönlendirilmesi için daha çok çaba isteyen Boğa “Memleketin geleceğini satmayan, inancına saygılı diplomatlar, yöneticiler o zaman bu memleketin başına gelecektir” dedi.

Muğla İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin düzenlediği pilav gününe katılan Boğa, önce bölgedeki imam hatiplere yaptırılan kayıtların yetersizliğini eleştirdi. Düşük sayılar nedeniyle “hayal kırıklığına” uğradığını belirten Boğa bu okulların açılması için çok mücadele verdiklerini dile getirdi. Boğa, şöyle konuştu: “Açılan yere öğrenci bulamazsak tarih önünde vebalini ödeyemeyiz. Kuranıkerim’in okunmasının yasak olduğu günlerden geçtik. Şu anda imam hatipliler olarak veya müttefikleri, sevdalıları olarak buradayız. Şu anda bir şans geçti elimize.

Biz bütün okulları, elbette bu okulların kaydında kuydunda sayıyı artıracağız. Ama bütün okulları imam hatip okulu yapma şansını elde etmiş durumdayız. 4+4+4’ten sonra Kurankerim ve Peygamberimizin hayatının seçmeli ders olmasından sonra bu şansımız var. Buradaki topluluğa imam hatip okulunu yaşatmak, devam ettirmek, orta kısmı açmak, daha yeni kampusları açmanın yanı sıra hepimizin omzuna bir yük daha biniyor. Eğitim yılı başlıyor. Mutlaka tercihler konusunda bir projemiz olmalı. Velileri, öğretmenleri, öğrencileri tercihler konusunda bilgilendirmeliyiz. O zaman işte memleketin geleceğine sahip çıkan, üç kuruşluk menfaat için memleketin geleceğini satmayan, tarihine, kültürüne saygılı, inancına saygılı diplomatlar, yöneticiler o zaman bu memleketin başına gelecektir.”

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