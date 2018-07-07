AKP'li Ala: OHAL kararnameleri devam edebilir

AKP Bursa Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün çıkacağını söylediği, ancak daha sonrasında yaptığı açıklamada çalışmaların biraz uzadığını ifade ettiği kanun hükmünde kararnamenin son KHK olmayabileceğini söyledi.

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında konuşan Ala, "İki türlü KHK var. Birincisi Meclis'ten yetki alarak yaptığımız KHK'ler, biri de OHAL çerçevesinde çıkan kararnameler. Onlar devam edebilir" dedi. Ala'nın CNN Türk'te yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hükümetin meselesi. Biz de çok detaylı bilgi sahibi değiliz. Ama şimdiye kadar yayımlanan OHAL kararnamelerinin biraz daha kapsamlısı olacak. Çünkü uzun süredir çalışılıyor. Artık son olur mu olmaz mı… İki türlü KHK var. Birincisi Meclis'ten yetki alarak yaptığımız KHK'ler, biri de OHAL çerçevesinde çıkan kararnameler. Onlar devam edebilir. Sistemin reformu için çıkan KHK'lerin süresi var. Onlar cumhurbaşkanımızın yemininden önce bitmiş olması gerekiyor.

OHAL kararnameleri devam edebilir. Kapsamlı bir kararname olacağını biliyoruz. İşe dönüşler ve ihraçlar olacak. Ben şimdi rakam vermeyeyim ama çok sayıda kişi açıktaydı, onlara ilişkin kararlar olacağını biliyorum."