Son KHK ile 9103'ü polis çok sayıda kamu personeli ihraç edilecek; sistem çöktü, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı bekleniyor!

Dün gece yarısına doğru yayınlanan 699 nolu KHK ile Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların yemin etme usülleri düzenlenirken 700 nolu KHK ile 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda kamu personelinin ihraç edileceği öğrenildi. Bugün yayınlanması beklenen ihraç kararnamesinde ihraç edilenlerin 9103'nün Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olduğu öne sürüldü. TSK başta olmak üzere diğer devlet kurumlarından da çok sayıda kamu görevlisinin iharaç edileceği kaydedildi.

Yeni uygulamaya alınması planlanan sistem öncesinde, ‘’KHK Resmi Gazete’de yayımlandı mı?’’ şeklinde sorular kamuoyunu meşgul etmeye başladı. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım tarafından OHAL ve KHK konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. OHAL’in 28 Temmuz 2018 tarihinde kaldırılacağının ve yeniden uzatılmayacağını vurgulayan Yıldırım, son defa KHK (Kanun Hükmünde Kararname) yayımlanacağı şeklinde ifadelere yer verdi. Bununla birlikte son KHK’nın ne zaman yayımlanacağı hususunda da açıklamalarda bulunarak; 6 Temmuz 2018 yani bugünü işaret etti. Son olarak; TSK ihraç listesi belli oldu mu ve KHK’da hangi kurumlardan kimler ihraç edildi şeklinde gündemi meşgul eden sorulara yanıt niteliğinde son kez yayımlanacak KHK ile belli olacak. Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet, TSKbaşta olmak üzere diğer devlet kurumlarından FETÖ’den ihraç edilen 10 bini aşan kişinin ihraç edilmesi ve terörle mücadele hususuna dair önemli yeni düzenlemelerin gelmesi bekleniyor.

KHK ne zaman çıkacak?

Başbakan Binali Yıldırım, yeni ve son kez Resmi Gazete üzerinden yayımlanacak 699 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname)’nin bu gece yayınlanacağı şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan FETÖ 'den ihraç edileceklerin ağırlıklı olarak TSK ve Emniyetten olacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Sistem çöktü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 699 sayılı KHK (Kanun Hüknünde Kararname) bu gece itibariyle Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanacağının bilgisine ulaşıldı. Yeni ve son kez yayımlanan KHK doğrultusunda; Emniyet ve TSK(Türk Silahlı Kuvvetleri)'dan FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen kamu personelleri ihraç edilecek. Fakat Başbakan Binali Yıldırım tarafından bu gece yayımlanacak KHK 'da TSK , Emniyet ve diğer devlet kurumlarından ihraçların yapılacağı şeklinde duyurunun gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından Resmi Gazete'nin internet sitesine aşırı yoğunluktan ötürü kilitlendi. Resmi Gazete'nin internet sitesinde anlık kullanıcı sayısının 100 binin üzerine çıkması nedeniyle sistem çöktü. Akabinde belirli bir zaman geçmesiyle birlikte yeniden çalışır hale gelen sitede, ''Bugünkü Resmi Gazete'nin Yayımlanması Çalışmaları Devam Etmektedir.'' şeklinde uyarısı gerçekleştirildi.