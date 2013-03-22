AKP'li Aksak'a 5 bin 800 TL'lik parmak kırma cezası

Hülya Karabağlı/ Ankara

AKP Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak, serçe parmağını kırdığı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a, 5 bin 800 TL’lik tazminat ödeyecek. Ankara 23. Asliye Mahkemesi’nde yaklaşık bir yıldır süren dava sonuçlandı. Mahkeme’nin 19 Mart’ta verdiği karara göre, AKP’li Muhyettin Aksak aleyhine 800- TL maddi, 5.000-TL manevi tazminata olayın gerçekleştiği 8. Şubat 2012 tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

Mahkeme kararıyla ilgili açıklama yapan CHP’li Tanal, TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz yıl 8 Şubat 2012 tarihinde yaşananları şöyle aktardı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 08 Şubat 2012 günü gerçekleşen 24. Yasama Yılı 63. Birleşiminde İçtüzük değişiklik görüşmeleri sırasında AKP Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak üzerime yürümüş, kravatımı sıkarak beni boğmaya çalışmıştır.

Bu esnada gözlüğümü yere düşürerek kırılmasına neden olmuştur. Muhyettin Aksak’ın kravatımı çekerek beni boğmaya yeltendiği esnada boğulmaktan kurtulmak ve hava alabilmek için kravatımı gevşetmeye çalışırken sağ el serçe parmağım kırılmıştır.

Kırık yüzünden yüzde 2;1’lik çalışma gücü kaybı oluştu

Bu kırık nedeniyle 20 günlük iş görmezlik halinde kaldım. Serçe parmağımda oluşan kırık, Adli Tıp Kurumunun tespitine göre vücut genel çalışma gücümden yüzde 2,1 nispetinde kayba yol açmıştır”.

'Böyle adalet olur mu?'

CHP’li Tanal, T24’e, mahkememe kararını ‘adaletsiz’ diye nitelendirdi. " Başbakan kendisine laf söyleyene dava açıyor 5 bin TL alıyor. Beni, boğmaya kalkıyorlar, parmağımı kırıyorlar. Adli Tıp, fonksiyon kaybını belirliyor. Mahkeme bana da, başbakanla aynı tazminata hükmediyor. Böyle adalet olmaz” dedi.