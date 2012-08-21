AKP'li Aksak: Öldürülen teröristlere 'gebertildi' denilmeli

AKP Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak, bayram günü Hakkari’de iki uzman çavuşun şehit olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, PKK’lıları lanetledi. Aksak, öldürülen PKK’lılar için 'etkisiz hale getirildi' yerine, aslında 'gebertildi' denilmesi gerektiğini söyledi.

AKP Erzurum İl Teşkilatı’nın, merkez Palandöken İlçesi Çeçenistan Parkı’nda düzenlediği bayramlaşma programına milletvekilleri Muhyettin Aksak, Adnan Yılmaz, Cengiz Yavilioğlu, Fazilet Dağcı Çığlık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, İl Başkanı Murat Kılıç, ilçe belediye başkanları, genel meclisi üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan AKP Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak, Hakkari’de dün sabah merkeze bağlı Kırıkdağ Köyü yakınlarında askeri zırhlı aracın geçişi sırasında PKK’lılar tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 uzman çavuşun şehit olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Muhyettin Aksak, bayram sevincinin kana bulandığını söyleyerek, Türkiye’de asker, polis ve sivil vatandaşın bunları hak etmediğini belirtti.

Aksak konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bunların hesabı çok ağır soruluyor. Sorulmaya devam edecektir. Hiçbir zaman yaptıkları yanlarına kalmayacaktır kalmadı da bugüne kadar. Hepinizin bildiği gibi yakın tarihte 200’e yakın PKK’lı -bu kelimeyi kullanırken başka şeyler söylemek istiyorum ama bugün bayram- etkisiz hale getirildi. Aslında bunun karşılığı 'gebertildi' olmalıydı. Yani bunlara bunun hesabının çok ağır sorulması lazım. Erzurum’da dolaşıyoruz. Hiç kimse hiçbir yerde Kürt kardeşimle PKK veya PKK yandaşını eşit tutma gibi bir lükse katılmasın. Kürt kardeşlerimizi bunlardan ayırıyoruz. Bunlar, baktığınız zaman ya satılmış beyinler ya da Suriye’den İran'dan ülkemize sızan alçaklardan başka birşey değil. Bu konuda hassas olmamız lazım. Kinimiz ve nefretimiz artıyor. Artmaya da devam edecektir. BDP'lilerin PKK’lılarla verdikleri görüntülerle ilgili de bu ülkenin savcıları, hakimlerinin ağır hesabını sormaları gerekir. Türkiye milleti bunun beklentisi içinde. Siyasi parti temsilcilerine yakışmıyor. İçlerini dökmeye başladılar. Ne zaman PKK sıkıştıysa, ne zaman ağır kayıplar verdiyse ya anlaşmalı milletvekili kaçırırlar ya da farklı pozisyonlara girerler. Bu da PKK’nın ciddi şekilde sıkıştığını gösteriyor."