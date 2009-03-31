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Politika

AKP'li aday ölünce CHP'li başkan oldu

Antalya'nın Oymapınar Beldesi'nde seçimden 1 hafta önce ölen AKP'li aday seçimi kazandı, yerine CHP'li aday başkan oldu

31 Mart 2009 03:00

Antalya'nın Oymapınar Beldesi'nde seçimden 1 hafta önce ölen AKP'li adayın, seçimde 7 oy fazla alarak birinci çıkmasına rağmen, yasa gereği ikinci olan CHP'li aday belediye başkanlığını kazandı.


Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Oymapınar Beldesi'nde seçimden 1 hafta önce beyin kanaması geçirip ölen AKP'nin Belediye Başkan adayı Mehmet Bozkurt, seçimde 7 oy fazla alarak birinci çıkmasına rağmen, yasa gereği seçimde ikinci en fazla oyu alan CHP'li aday Tevfik Güven belediye başkanlığını kazandı.

İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etmeye hazırlanan AKP'liler, Oymapınar halkının hakkının yenildiğini ileri sürdü. AKP Oymapınar Belde Teşkilatı önünde toplanan vatandaşlar, seçimleri kazanan Mehmet Bozkurt'un ekibine en az Bozkurt kadar güvendiklerini ve belediye başkanının meclis üyeleri içerisinden seçilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, “Eğer Tevfik Güven'i isteseydik seçerdik. Güven'i değil hakkımızı istiyoruz'' diye konuştu.

Seçimi kazanan oğlu Mehmet Bozkurt'un yerine CHP adayının başkan seçilmesinin doğru olmadığını kaydeden anne Zeynep Bozkurt da, “Oymapınar halkı, oğlumun listesini birinci parti çıkardı. Niye başka bir partinin adayına başkanlığı veriyorlar? Oğlumun ekibinden birine görev verilmeli'' dedi.

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