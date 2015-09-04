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Politika

AKP'li aday adayı: Hilafet Türkiye'de battı, Türkiye'den ayağa kalkacak

Ömer Sayın: İslam dünyasının beklediği tek bir ülke var

04 Eylül 2015 22:23

AKP Bolu eski İl Başkanı ve milletvekili aday adayı Ömer Sayın, "İslam dünyasının beklediği tek bir ülke var. Hilafet Türkiye’den batmıştır, tekrar Türkiye’de ayağa kalkacak. Bütün İslam alemine, bütün ümmeti Muhammed’e tekrar abilik yapacaktır" dedi.

Bolu’da 2011 ile 2014 yılları arasında AKP İl Başkanı olarak görev yapan Ömer Sayın, milletvekili adayı olmak için partisine başvurdu. AKP Bolu İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen törende konuşan Ömer Sayın, partililere seslendi.

Ömer Sayın, Türkiye’nin zor günler geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Milletvekili olmak Gazze’nin, Bosna’nın, Arakan’ın, Mısır’ın, Kudüs’ün ve bütün Afrika’nın ve Müslüman kanı akan her yerin bir milletvekili olmak demektir. Milletvekili olmak demek Mısır’daki Sisi’ye darbeci demek, Mursi’ye mazlum diyebilmektir. İslam dünyasının beklediği tek bir ülke var. Alemi İslam’ın lideri Türkiye’dir. Hilafet Türkiye’den batmıştır, tekrar Türkiye’de ayağa kalkacak. Bütün İslam alemine, bütün ümmeti Muhammed’e tekrar abilik yapacaktır."

 

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