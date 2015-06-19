Hizb-ut Tahrir’den hilafet yürüyüşü

Cuma namazı sonrasında Hizb-ut Tahrir üyeleri yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşte hilafet çağrısı yaptı.

Fatih Camisi'nde Cuma namazının ardından toplanan kalabalık, Fevzi Paşa Caddesi'ne inerek yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında trafik tamamen durdu. Siyah ve beyaz renkte tevhid bayrağı taşıyan kalabalık Saraçhane Parkı'na kadar yürüdü.

Parkın ön bölümünde erkekler arka bölümünde de kadınlar toplandı.

Tekbir getiren kalabalık, "Türkiye'den Mısır'a, Endonezya'dan Fas'a, Lübnan'dan Kürdistan'a hilafet, hilafet " sloganları attı. ‘Büyük ümmet yürüyüşü ve sıcak bir çağrı’ başlığında düzenlenen yürüyüşe herhangi bir müdahalede bulunulmadı.

Hizb-ut Tahrir Nasıl Bir Örgüttür?

Filistinli Takiyyuddîn en Nebhâni tarafından 1953'te kurulmuştur. Amaçları, Müslüman coğrafyasından başlamak üzere bütün dünyayı İslam dininin egemenliği altına sokmak ve hilafeti yeniden kurmaktır. Faaliyetleri sadece siyasî ve fikrîdir.

Almanya'da 15 Ocak 2003'te anayasaya aykırı bir örgüt olduğu öne sürülerek Alman İçişleri Bakanlığı'nca yasaklanmış, bu karar 23 Ocak 2006'da Federal Yönetim Mahkemesi (Bundesverwaltungsgericht) tarafından onaylanmıştır.

Parti, uluslararası olup ABD, Afganistan, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tunus, Türkiye, Suriye, Ürdün gibi ülkelerde faaliyet göstermektedir. Hizb-ut Tahrir, kuruluşundan bu yana terörü reddetmektedir.