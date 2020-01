AKP'den ‘Zeytin Dalı Harekâtı Bilgi ve Söylem Notu': Asla ve asla Suriye toprak bütünlüğü hedeflenmemektedir

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi ve söylem notu hazırladı. 7 sayfalık bilgi ve söylem notunda, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına yer verilerek, “Zeytin Dalı Harekatı en başından sonuna kadar meşrudur ve bu noktada herhangi bir tereddüt asla yoktur” dendi.

“Türkiye bu harekat ile asla ve asla Suriye‟nin toprak bütünlüğünü ya da bölgede yaşayan Türkmen, Kürt, Arap herhangi bir unsuru vs. hedef almamaktadır” ifadesine yer verilen bilgi notunda, “Türkiye, Suriye, Kobani, Halepçe gibi bölgede görülen her türlü zorlu süreçte Kürt, Arap veya Türkmen etnik kimlik farkı gözetmeden tüm kardeşlerine kucak açmış bir ülkedir. Burada hedef yukarıda da belirtildiği gibi tamamen PKK, PYD, DEAŞ ve türevleri gibi terör örgütleridir” dendi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başladığını hatırlatan AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı, harekâtın amacını TSK ve hükümetten de şimdiye kadar yapılan açıklamalar paralel bir şekilde, "'PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak” şeklinde ifade etti.

Açıklamada, harekat kapsamında Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesi’nin hedef alındığına dikkat çekilerek, “Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır” dendi. "Sivil/masum kişilerin zarar görmemesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğü", harekatın hassasiyeti olarak ifade edildi. "Zeytin Dalı Harekâtı’ Bilgi ve Söylem Notu" şu bilgiler yer aldı:

Zeytin Dalı Harekatı Ne Zaman Başladı?

20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren başlamıştır.

Zeytin Dalı Harekatı’nın Amacı Nedir?

PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ‟a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmaktır.

Zeytin Dalı Harekatı’nın Hedefi Neresidir?

Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın Hedefleri Nelerdir?

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır.

Zeytin Dalı Harekatı’nın Hassasiyetleri Nelerdir?

Sivil/masum kişilerin zarar görmemesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğü.

Zeytin Dalı Harekatı’nın Hukuki Dayanakları Nelerdir?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‟nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51‟inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı.

Zeytin Dalı Harekatı’nda Son Durum Nedir?

Harekâtın başlangıcında 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Zeytin Dalı Harekatı’na Kimler Katılıyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu Unsurları

Dünya Nasıl Gördü?

Al Jazeera English: Afrin harekatı başladı, Türk jetleri YPG mevzilerini vuruyor

BBC: Türk savaş uçakları saldırıyor

CNN: Türk jetleri vuruyor, askeri harekat başladı

Washington Post: Türkiye ABD'nin desteklediği YPG militanlarına karşı hava saldırısı başlattı

Deutsche Welle: Afrin'e Zeytin Dalı

Harekat Başlangıcıyla Oluşturulan Diplomasi Trafiği:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı: "'Yanımızda olmalısınız' dedik. Yanımızda olmayan gölge etmesin..."

ABD, İran ve Rusya büyükelçilikleri misyon şefleri Dışişleri Bakanlığa çağrılarak Afrin'deki son gelişmelerle ilgili bilgilendirildi. İngiltere, Fransa ve Çin büyükelçilerinin de çağrılması bekleniyor.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar harekat öncesi ABD Genelkurmay Joseph Dunford ve Rusya Genel Kurmay Başkanı Valery Gerasimov'u bilgilendirdi.

ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları'nın Suriye konusunu ele almak üzere telefonla görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Afrin'den çekildiğini duyurdu.

Sayın Başbakanımız yapmış olduğu açıklamada yarın itibariyle silahlı güçlerimize bağlı kara unsurlarının da harekata dahil olacağını açıkladı.



ABD Daha Önce Ne Söylemişti?

ABD daha önce terör örgütü PYD‟nin Fırat‟ın batısına geçmeyeceğini söyledi ama buna mutlak manada riayet edilmedi.

ABD daha önce Münbiç‟te operasyon ve yerel güçlerin eğitiminin bitmesinden sonra PYD unsurlarının buradan çekileceğini söylemişti ama gerçekleşmedi.

ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON) Rakka‟da uzun vadeli PYD varlığının olmayacağını, PYD‟ye olan silah desteğinin kısıtlanacağını açıkladı ancak bu durumlar gerçekleşmedi.

ABD Başkanı Trump Sayın Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde PYD‟ye yapılan desteğin saçmalık olduğunu ve bunun derhal kesilmesi gerektiğini bundan sonra böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını belirtti ancak bu da gerçekleşmedi.

Konuyla İlgili Söylem Notu:

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin'e “Zeytin Dalı Harekâtı”nı başlatmıştır.Bu harekat kuşkusuz bir takım unsurların (PKK, PYD,DEAŞ ve türevleri) ülkemize yönelik açık birer tehdit olmasından dolayı icra edilmektedir. Bu bağlamda yine Suriye‟de yaşanan şiddet ve istikrarsızlıktan nemalanan, ülkemiz güney sınırı boyunca alan kazanan, maalesef bazı müttefiklerimizden de gördüğü destekle güç devşiren ve bölgede ülkemizi, demografik yapıyı ve sivilleri hedef alan terör örgütü PYD gibi unsurların son durumu da bu harekatın gerçekleştirilmesini mecbur kılmıştır. Bu hain örgüt ve mücadele ettiğimiz DEAŞ ve PKK gibi örgütlerin sadece ülkemiz dışında değil sınırlarımız içinde de vatanımızı ve milletimizi hedef alan birçok saldırıya yeltendiği/giriştiği bilinmektedir. Bu hain örgütler son yıllarda Hendek Kalkışması, İstanbul Vezneciler ve Kızılay Güvenpark saldırıları başta olmak üzere yüzlerce şehit ve binlerce yaralı vermemize yol açmıştır.

Hemen sınırlarımızda yaşanan şiddet, çatışma sarmalı ile yukarıda isimleri sayılan terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda 370 bini Kürt olmak üzere 3 buçuk milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve gidecek tek yer, sığınılacak tek güvenli liman olarak Türkiye‟yi görmüştür. Nitekim ülkemiz yaptığı insan ve vicdan odaklı politikalarla bu sığınmacılara sahip çıkmış ve bugün dünyada mültecilere en fazla yardımı yapan ülke konumuna gelmiştir. Bu açıdan Türkiye mazlum ve mağdurlar için güvenilir bir liman olurken; aziz milletimiz darda kalana ulaşan yardım eli olmuş, şanlı bayrağımız güvenin teminatı ve yarınlara olan umudun adı olmuştur.

Türkiye sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır.

Zeytin Dalı Harekatı en başından sonuna kadar meşrudur ve bu noktada herhangi bir tereddüt asla yoktur. Zira yukarıda da yer verildiği gibi bu harekat ö Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‟nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51‟inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı‟na uygun bir şekilde başlatılmış ve icra edilmektedir.

Türkiye bu harekat ile asla ve asla Suriye‟nin toprak bütünlüğünü ya da bölgede yaşayan Türkmen, Kürt, Arap herhangi bir unsuru vs. hedef almamaktadır. Nitekim Türkiye Suriye, Kobani, Halepçe gibi bölgede görülen her türlü zorlu süreçte Kürt, Arap veya Türkmen etnik kimlik farkı gözetmeden tüm kardeşlerine kucak açmış bir ülkedir. Burada hedef yukarıda da belirtildiği gibi tamamen PKK, PYD, DEAŞ ve türevleri gibi terör örgütleridir.

Tıpkı “Fırat Kalkanı”nda olduğu gibi, bu harekâttaki amaç da sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölge halkı üzerindeki terör örgütlerinin baskısına nihai olarak son vermek ve bölgede huzurun yeniden tesis edilmesini sağlamaktır.

Türkiye‟nin bir NATO müttefiği olması hasebiyle de bu harekat ayrıca NATO‟nun güney sınırlarını da muhafaza amacı taşımaktadır.

Operasyonu hedef almak ve Türkiye‟yi uluslararası arenada zor durumda bırakmak isteyenlerin iftiralarında iddia ettiği gibi sivillere ve masum insanlara yönelik herhangi bir eylem asla söz konusu değildir. Tam tersine şu an Afrin‟de PYD‟nin yaptığı gibi bu terörist unsurların sivilleri kendileri için canlı kalkan oalrak kullandıklarını görmekteyiz. Bu noktada operasyonu icra eden unsurlarımız azami dikkati, gayreti ve hassasiyeti kılı kırk yararcasına göstermektedir; göstermeye de devam edecektir.

Vatanının, komşularının ve aynı dini, kültürü, coğrafyayı kadimden beri paylaştığı Türkmen, Kürt, Arap kardeşlerinin güvenliğini, istikrarını ve huzurunu sağlamaya yönelik olarak mücadele eden Mehmetçiklerimizin muzafferiyatını diliyor; tüm milletimizi bir, bütün ve kararlı bir duruşla ülkemizi hedef alan her türlü tehdit ve iftiralara karşı uyanık olmaya ve kendisine yakışan dik duruşu göstermeye davet ediyoruz.