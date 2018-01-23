AKP milletvekilinden NATO PA'ya 'Zeytin Dalı Harekâtı' mektubu

AKP İstanbul Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Grubu Başkanı Ahmet Berat Çonkar, NATO PA Başkanı Paolo Alli ve üye ülkelerin heyet başkanlarına mektup göndererek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuseybatısındaki Afrin bölgesine düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı' hakkında bilgi verdi.

AKP'li Berat Çonkar, mektubunyla amacının 'Zeytin Dalı Harekâtı' ve "Türkiye'nin terörle mücadelesindeki son gelişmeler hakkında bilgilendirmek" olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla TSK'nın, 20 Ocak 2018 saat 17:00'de 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı Afrin'de başlattığını hatırlatan Çonkar, mektubunda şu görüşleri dile getirdi:

"Amaç teröristleri etkisiz hale getirmek"

"TSK, hudutlarımızda güvenlik ve istikrarı sağlamak ve bölge halkını baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde

‘Zeytin Dalı Harekâtı', ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nın terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde icra edilmektedir.

Sivillerin zarar görmemesi için hassasiyet gösterilmekte

Operasyon planlandığı gibi devam etmekte olup 21 Ocak saat 11:00'de kara harekâtı başlamıştır. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Türkiye ve dünya için önemli bir gücenlik tehdidi

Bu harekât kuşkusuz, birtakım unsurların (PKK, PYD-YPG, DEAŞ ve türevleri) Türkiye ve dünyaya önemli bir güvenlik tehdidi oluşturması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Sınırlarımızda görülen şiddet ve çatışma ile bölgedeki terör örgütleri, 370 bin Kürt de dahil olmak üzere üç buçuk milyon masum insanı ülkelerini terk etmeye zorlamıştır. Bu insanlar bölgedeki tek güvenli liman olan Türkiye'ye kaçmıştır. Nitekim ülkemiz, bugün, dünyada mültecilere en büyük katkıyı yapan ülke konumundadır.

"Fırat Kalkanı'ndaki aynı özen gösterilmekte"

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtında olduğu gibi, sınırında oluşturulmakta olan terör koridorunu ortadan kaldırmayı, bölge insanına yönelik terör örgütlerinin baskısını sona erdirmeyi ve bölgedeki barışın yeniden tesis edilmesini amaçlamaktadır. Hatırlayacağınız üzere, acımasız saldırılara son vermek ve DEAŞ unsurlarını sınırlarımız boyunca kontrol ettikleri mevkilerden temizlemek için TSK, 20 Ağustos 2016'da BM Sözleşmesinin 51. Maddesi'nin meşru müdafaa ilkesi çerçevesinde 'Fırat Kalkanı Operasyonu'nu başlatmıştı. Operasyon, 29 Mart 2017'de sonuçlanıncaya kadar, DEAŞ'ın kuzey Suriye'deki saldırı kapasitesini ortadan kaldırmış ve DEAŞ'ı Güneydoğu Suriye'de savunma pozisyonuna itmiştir. 2.015 kilometrekarelik bir alan ve çeşitli boyutlarda 243 yerleşim alanı DEAŞ'tan temizlenerek pratikte ‘teröre karşı güvenli bir bölge' yaratılmış ve 3.800 DEAŞ elemanı ortadan kaldırılmıştır. Sivillere zarar vermemek ve tarihi alanları tahrip etmemek için operasyon boyunca azami özen gösterilmiştir. Aynı özen Zeytin Dalı Harekâtında da gösterilmektedir."

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuluyor

AK Partili Ahmet Berat Çonkar, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü saygı duyduğunu da vurgulayarak mektubunda, ayrıca şunları kaydetti:

"Bir kez daha, Zeytin Dalı Harekatının her şeyden önce NATO'nun güney sınırlarını korumayı hedeflediğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulduğunu vurgulamak isterim. Bölgenin ve NATO üyelerinin güvenlik ve istikrarına açık bir şekilde katkıda bulunan Fırat Kalkanı Harekâtı gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nın da dünyadaki güvenlik ve istikrarı sağlamak için karşılıklı taahhüdümüze katkıda bulunacağını garanti edebilirim. Bundan başka bilgi almak isterseniz size yardımcı olamaya hazırım."

NATO Genel Sekreteri Gootermoeller Ankara'da temasta

Bu arada NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller temaslarda bulunmak için Ankara'ya geldi. NATO PA Türk Grubu Başkanı Ahmet Berat Çonkar, Gottemoeller ile yapılan görüşmeye ilişkin de sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'i Dışişleri Bakan Yardımcımız Ahmet Yıldız ile birlikte Ankara Palas'ta kabul ettik. Ülkemizin müttefiklerinden beklentilerini ve milletimizin hassasiyetlerini ilettik. NATO'nun terörle mücadelemizde aktif katkısını görmek istiyoruz" diye yazdı.