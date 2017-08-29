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AKP'den Vatan Şaşmaz cinayetiyle ilgili açıklama

Ünal: Cinayet, bulundurma ruhsatı olan bir silahla işlenmiş durumda

29 Ağustos 2017 17:33

AKP Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Vatan Şaşmaz cinayetindeki silah tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ünal, Şaşmaz'ı öldüren ve Filiz Aker'e ait olduğu belirtilen silahın taşıma değil, bulundurma ruhsatı olduğunu söyledi.

Ünal, "Birkaç köşe yazarı da bu konuyu gündeme taşıdı. 6136 sayılı kanun ile silah edinmenin şartları, çerçevesi belirlenmiş. Herhangi bir şekilde yani izne bağlı olduğu için ruhsat almadan Amerika'da olduğu gibi birilerinin silahlanması mümkün değil. Bulundurma ve taşıma ruhsatının şartları kanunla belirlenmiştir. Herhangi birisinin gidip silah alması söz konusu değil. Ama eğer birileri ruhsatsız silah bulunduruyorsa ki, bu konuda İçişleri Bakanlığımız ve emniyet çalışmalarını sürdürüyor. Bu olayda kullanılan silahta taşıma ruhsatı olan değil bulundurma ruhsatı olan bir silahla, bu cinayet işlenmiş durumda. Bizim özellikle AK Parti hükümetlerinin silahlanma konusundaki hassasiyeti son derece açık" diye konuştu.

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