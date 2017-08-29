Filiz Aker, Vatan Şaşmaz cinayetini 2 ay önce planlamış

Eski model Filiz Aker’in, 2009’da ilişki yaşadığı ancak unutamayıp 'saplantı' haline getirdiği belirtilen oyuncu Vatan Şaşmaz’ı öldürmeyi 2 ay önce planladığı ortaya çıktı.

Posta gazetesinin haberine göre, Aker ve Şaşmaz aynı sitede otururken tanışıp sevgili oluyor. Vatan Şaşmaz, yaş farkını öne sürüp bir süre sonra ayrılıyor. İranlı bir milyoner ile sevgili olan Filiz Aker, New York’a taşınıyor. Ama Vatan Şaşmaz ile bağlantıyı hiç koparmıyor.

Bebeği öğrenince çıldırdı

Hatta Vatan Şaşmaz’ın önerisiyle borsada yatırım yapacak kadar arkadaşlar. Büyük para kaybediyor. 2015’te Vatan Şaşmaz mimar Yasemin Adalı ile evleniyor. Fakat Filiz Aker yakın çevresine ısrarla “Bana geri dönecek. Ondan çocuk yapacağım” diyor. Son 1 yılda Filiz Aker’in tacizleri artıyor. Çünkü; Vatan Şaşmaz’ın eşinin tüp bebek tedavisi görmeye başladığını öğreniyor.

"Bu otelden gelin çıkacağım"



Filiz Aker’in yeğeni Dilek Bayer “Halam çok planlı bir kadındı. Mezar taşını 2 ay önce hazırlatınca korkunç bir şey yapmasından korktum. ‘Parti yapacağım. Herkesi öldürüp intihar edeceğim’ demişti, çok ürkmüştüm” dedi. Diğer yeğeni Dora Ercan da “Geldiği günden beri Vatan gelip beni alacak. Bu otelden gelin olarak çıkacağım” diye sayıklıyordu. 5 yıldır ruhsal tedavi gören Aker, saplantılı aşkı yüzünden 2011’de ilaçla intihara teşebbüs etmiş.

İranlı sevgiliden ayrılıp geldi

Vatan Şaşmaz yakın çevresine “Bu kadın beni korkutuyor” diye dert yanıyor. 3 ay önce Filiz Aker, İranlı sevgilisinden ayrılıyor. 2 ay önce de İstanbul Tuzla’da mezar satın alıyor. 1.5 ay önce de Beşiktaş’taki Conrad Otel’e gelip yerleşiyor. Bu arada lüksü seven Filiz Aker büyük maddi sıkıntı içinde. Yakınlarına “Son kuruşumu bu otele vereceğim, sonra da kafama sıkacağım” diyor.

"Son kez konuşalım"

15 gün önce yine otelde içerken şöyle konuşuyor: “Vatan, beni sırtımdan vurdu. Ben de onu sırtından vuracağım. Sıfırı tükettim. Ama giderken yanıma alacaklarım var. Herkes bizi konuşacak.” Ancak sarhoş olduğu için kimse ciddiye almıyor. Olay günü sabah WhatsApp’tan yine Vatan Şaşmaz’ı arıyor. İddiaya göre; “Son kez konuşalım” diyor. Vatan Şaşmaz 17.52’de oteldeki odaya giriyor.

Beyaz eldivenin sırrı

Filiz Aker hemen kapıyı kilitliyor. 1.5 saat süren konuşma sonrası Vatan Şaşmaz çıkmak için kapıya yöneldiği sırada sırtından vuruyor. Yere düşünce 3 kez daha kurşun sıkıyor. Sonra yatağa oturup kafasına ateş ediyor. Silahı ateşlediği elinde beyaz eldiven var. İddiaya göre; iz bırakmamak için eldiven takıyor. Ancak bu işten kurtulamayacağını anlayınca intihar ediyor.