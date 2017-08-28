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Yaşam

Filiz Aker, yakınlarına "Parti düzenleyip herkesi öldüreceğim" demiş

"İlk anlattığında şaka yaptığını düşündüm"

28 Ağustos 2017 18:06

Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden eski manken Filiz Aker’in yeğeni, "Halamdan böyle bir şey bekliyorduk. Ama Vatan Şaşmaz olacağını tahmin etmedik. Bize bir parti düzenleyip herkesi öldürdükten sonra intihar edeceğini söylemişti" dedi.

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu’na gelen Aker’in ismini vermek istemeyen yeğeni, “Halamdan böyle bir şey bekliyorduk. Ama Vatan Şaşmaz olacağını tahmin etmedik. Bize bir parti düzenleyip herkesi öldürdükten sonra intihar edeceğini söylemişti. Öyle bir şey yapacağım ki herkes bizi konuşacak demişti. İlk anlattığında şaka yaptığını düşündüm. Ancak dediklerini yaptı. Vatan Şaşmaz olacağını tahmin etmiyorduk. Psikolojik bir rahatsızlığı yoktu. Herhangi bir tedavi görmüyordu. Halamın cenazesini Perşembe ya da Cuma günü defnedeceğiz. Cezaevinde bir yakınımız var. Onun izinle çıkmasını bekliyoruz. Bu nedenle defin işlemini de bekleteceğiz” diye konuştu.

Aker’in yeğeni daha sonra Adli Tıp Kurumu’na girerek cenazeyi aldı. Cenaze Kartal’da bulunan gasilhaneye götürüldü.

 

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