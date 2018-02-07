AKP'den seçim barajı ve MHP ile ittifaka ilişkin açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gündeme gelen AKP-MHP ittifakına ilişkin olarak açıklamada bulundu. "Hazine yardımını kesmeyecek düzenleme olacak" diyen Yazıcı, seçim barajının konuşulmadığını ve vatandaşalrın işini kolaylaştırmak adına tek mühür kullanılmasının üzerinde durulduğunu belirtti. Yazıcı ayrıca, ittifak konusunda her siyasi kuruma kapılarının açık olduğunun altını çizdi.

Habertürk'e konuşan Yazıcı'nın açıklamaları şöyle:

Muhalefet partisi sayın Genel Başkanı saçmalıyor. Afrin operasyonu dolayısıyla sayın Başbakanımız 22 Ocak'ta kendilerini davet ettiler ve bilgilendirdiler. Afrin operasyonunun hedeflerini kendileri ile paylaştılar. O da toplantıdan çıkışta bilgilendirmeden memnun olduğunun altınız çizdi. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar gibi, bir süre sonra 'Afrin'e girmesinler'. Bizim güvenlik konularımızı belirleyen bir sürü kurum var. İş olsun diye, Türk ordusu, devleti, hükümeti bir operasyon içinde değil. Terörist unsurlar orada kalsın demenin bir mantığı yok. Türkiye bunları takip ediyor, bunlarla mücadede ediyor.

ABD'nin tutumu

Amerika anlamazlıktan geliyor. Anlıyor da anlamazmış gibi gözüküyor. Türkiye'nin kaygılarını çok iyi anlamaları gerekir. Suriye'de olup bitenlerin Türkiye için tehdit içermesinden ABD'nin davranışlarının yardımcı olduğu olgusunu da ciddi şekilde ele alması gerekiyor. Birkaç gün önce PKK'nın Kandil'den unsurlarının YPG'ye yardım yapmak üzere kaydığına ilişkin yayınlar var, veriler var. Bunlar olup biterken ABD'nin PYD/YPG'yi silahlandırması, olağanüstü ölçekte, hedefi, amacı anlaşılır değil.

ABD'ye 'YPG davası' hazırlığı

Bütün mekanizmaların işlerlik kazanabilmesi BM Güvenlik Konseyi'nin oluşturacağı tavra bağlı. Güvenlik Konseyi üyelerinin, işte YPG/PYD'nin Moskova'da ofisleri var. Amerika tanımıyor terör örgütü olarak. Çin tanımıyor, Fransa öyle böyle. Evveliyetle PYD/YPG'nin terör örgütü olduğuna ilişkin kanaatin karara dönüşmesi gerekir. Bu kararı oluşturduktan sonra terör örgütüne yardım eden ülkelerin, grupların da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları söz konusu olabilir. Bosna Hersek'te insanlık suçu işleyenler nasıl yargılandı? Prosedürler devreye girebilir, ama bu mekanizmaları işletmek lazım. Türkiye bu konuda bir çalışma yapıyor. Madem ki bu konuda mekanizmalar var, onları nasıl işler hale getirebiliriz, bu konuda çalışma var.

AKP-MHP ittifak çalışmaları

Hazine yardımını kesmeyecek düzenleme olacak. Zor bir formülasyon ama inşallah başaracağız. Ya Mlli Mutabakat ya da Cumhur İttifakı olacak.

"Yüzde 10 barajı korunacak"

Çalışmalarda artık baraj tartışılmıyor. Vatandaşların işini kolaylaştırmak için tek mühür olabilir. Katkı verebilecek olan her siyasi kuruma kapımız açık.