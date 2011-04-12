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Politika

AKP'den, MHP'ye 'Türkeş' darbesi!

Ak Parti’nin aday listelerinin açıklanmasının ardından MHP Genel Merkezi’nde büyük şaşkınlık yaşandı.

12 Nisan 2011 03:00

T24 - Ak Parti’nin aday listelerinin açıklanmasının ardından MHP Genel Merkezi’nde büyük şaşkınlık yaşandı.

Türkeş’in oğulları rakip oldu
 

Ülkücü hareketin kurucusu ve lideri Alparslan Türkeş’in ilk eşi Muzaffer Türkeş’ten olan oğlu Tuğrul Türkeş’i, Ankara 1. Bölge 1. sıradan aday gösteren MHP kurmayları, Ak Parti’nin listesinde Alparslan Türkeş’in ikinci eşi Seval Türkeş’ten olan oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş’i görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ak Parti, 1978 doğumlu ekonomist Ahmet Kutalmış Türkeş’i, seçilme ihtimali de yüksek olan İstanbul 2. Bölge 7. sıradan milletvekili adayı gösterdi. Böylece, Alparslan Türkeş’in iki ayrı anneden olan oğulları, iki büyük partiden aday gösterilmiş oldu. Türkeş’in küçük oğlunun Ak Parti’den aday gösterilmesi, Türkeş ismini sadece MHP listelerinde arayan haber merkezlerinde de şaşkınlığa yol açtı.



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