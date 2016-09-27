AKP’den MHP’li Açba’nın iddiasına yalanlama

AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba'nın darbe gecesi Adapazarı'nda bir grubun, "Bunların karıları bize helaldir, verin onları" diyerek askeri lojmanların kapısına dayandıkları iddiasına tepki gösterdi. Üstün böyle bir olay yaşanmadığını, Açba'nın haksız ithamlarda bulunduğunu söyledi.

Sözcü’de yer alan habere göre, Üstün, Serdivan'da partisinin toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu şehirde dikili ağacı olmayanlar şehri karalamak adına açıklamalarda bulunuyorlar. Muhalefet milletvekili güya askeri lojmanların önüne giden halkımızın ağza alınmayacak sloganlar attığını iddia etmiş. Zinhar böyle bir olay olmamıştır. Bunu reddediyoruz. Bir ay boyunca ortada gözükmemişsin ama bu şehirde tarih yazan kahraman milletimize haksız ithamlarda bulunabiliyorsun" dedi.

AKP Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç da, "Muhalefet milletvekili bazı ithamlarda bulunmuş. Ancak bu tugayın önünde kesinlikle böyle bir olay olmamıştır. Bu sadece kendilerine has gündem oluşturma çabasıdır" diye konuştu.