MHP milletvekili: 15 Temmuz'da "Bunların karıları bize helaldir" diyerek askeri lojmanların kapısına dayandılar

MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, 15 Temmuz gecesi Sakarya'da bir grubun, askeri lojmanların kapısına dayanarak, "Bunların karıları bize helaldir, verin onları bizlere" dediğini öne sürdü. Açba, darbe girişiminin olduğu gece ilde bulunan "tatbikat yapılacağının" söylendiğini ve bu yolla askerin kışlalara toplandığını ifade etti.

DHA'da yer alan habere göre, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Adapazarı'nda MHP İl Başkanı Levent Bülbül ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Açba darbe gecesi tüm subay ve astsubayların atılan mesajlarla kışlaya toplandığını, askerlere valilik binasına tatbikat olduğu belirtilerek gönderildiğini anlatırken şöyle dedi:



"1'inci Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun 15 Temmuz'dan 3 gün önce kışlaları dolaşıyor. 'Önümüzdeki günlerde tatbikatlar olabilir kışla dışında olanların mesajı aldığı anda kışlalara intikalinin sağlanması' diye 3 gün içinde tüm kışlaları dolaşıp böyle bir talimat veriyor bu adam. 15 Temmuz günü saat 20.15'te evlerinde olan mesaisini bitirmiş olan, özellikle subay ve astsubay, uzman ekibinin telefonlarına 'Merkez kışlada toplanılması' diye mesaj gidiyor. Oraya toplandıklarında yine o albay tarafından valiliğin terör saldırısına uğradığı ve oraya intikal edileceği noktasında emir veriyor. Valiliğe yönelik harekat böyle başlıyor. Oraya girildiğinde asker vatandaşla karşılaşınca ateş emri veriliyor. Asker ateş etmiyor, teslim oluyorlar polise subay ve astsubay tayfası."

Darbe girişimin olduğu gece bir grup sivilin Çark Caddesi'ndeki askeri lojmanlara gittiğini öne süren Açba, şöyle devam etti:



"Bunların karıları bize helaldir, verin onları"



"O akşam bir grup insan askeri lojmanların oraya gidip 'Bunların karıları bize helaldir, verin onları bizlere' diye milletin evlerinin kapısına dikiliyorlar. Bu evlerdeki kadınlar, bunlar da kimler biliyor musunuz? Albay, generallerin evleri değil, subay ve astsubay tayfasından bahsediyorum, onların evleri. 'Bunların karıları bize helaldir, verin onları' diye kapıları tırmalıyorlar oraya yönlendirilmiş sivil insanlar."



Zihni Açba, 15 Temmuz gecesi görevlendirilen 20 askerin ailesiyle görüştüğünü ifade ederek, "Dinlediğim görüşmeler, ağlayan sızlayan çocuklar da oldu. Çocuklarını okullara kaydettiremeyen insanlar var. Bir takım şeyleri yaparken çok dikkatli olmak lazım. Yaklaşık 20 asker ailesiyle de görüştüm ben. Bu görüşmeyi parti binamızda yapmadık. O insanların gözyaşlarını, ızdıraplarını habercilik, siyaset, ne adına olursa olsun bence pazarlamamak lazım" diye konuştu.