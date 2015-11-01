Tek başına iktidarı kazanan AKP'den ilk açıklama İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'den geldi. Temurci, "Bu seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve bütün coğrafyamıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Temurci'nin açıklaması şöyle:

Değerli kardeşlerim, bu bayram gününü bize yaşatan rabbimize şükrediyoruz. Biraz sonra genel başkanımız, saygıdeğer başbakanımız açıklamalarda bulunacak. Çok kısa bir selamlama için buradayız. Bu demokrasi bayramının AK Partimize, Türkiyemize, demokrasimize ve gözü yaşlı coğrafyalara hayırlar getirmesini diliyorum.

Biz teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Bu seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve bütün coğrafyamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bütün ilçe başkanlarına, ana kademe başkanlarına, kadın kolları başkanlarına, meclis üyelerine, AK Parti’nin sesini taşıyan mahalle başkanlarına, tüm AK Parti ailesine şükranlarımı sunuyorum.