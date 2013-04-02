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Politika

AKP'den 'içkili yer bölgeleri' hazırlığı

AKP, mahkemeden dönen 'valilik kararıyla içki yasağı' için yasa getiriyor

02 Nisan 2013 21:47

AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral’ın hazırladığı yasa önerisi ile okul, öğrenci yurdu ve camilere 100 metreden yakın mesafede içki satışı yapılamayacak. İçki içilip satışının yapılacağı “içkili yer” bölgeleri oluşturulacak.

 

'İçkide kırmızı hat'

 

Saral’ın AKP grubuna sunduğu öneriye göre öğrenci yurtları, spor kulüpleri, sağlık tesisleri, her türlü eğitim-öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlarında; her türlü eğitim-öğretim kurumuna, sağlık tesislerine, öğrenci yurtlarına, mabet, dini kurum ve kuruluşlara 100 metreden yakın mesafe içinde bira ve şarap dahil alkollü içkilerin satışı yapılamayacak.

Akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında ise hacmen yüzde 5 alkolden fazla alkol içeren alkollü içkilerin satışı yapılamayacak. Yine öneriye göre her türlü eğitim-öğretim kurumunda, öğrenci yurtlarında, sağlık, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde, her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlarda ve sayılan tüm bu yerlere 100 metreden yakın mesafe içinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak.

 

'İçkili yer bölgesi'

 

Öneriyle, “içkili yer bölgesi” tanımı yasaya taşınıyor. Buna göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde açıkta, ambalajda şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği veya satılabileceği iş yerlerinin açılabileceği bölge, “içkili yer bölgesi” olarak kabul edilecek

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