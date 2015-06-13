AKP’den erken seçim anketi

AKP için çalışan anket şirketleri, henüz koalisyon kapsamında resmi görüşmelere bile geçilmeden erken seçim araştırmasına girişti.

AKP yönetimi, yüksek oy kayıpları yaşanan il ve ilçeler başta olmak üzere seçim sonuçlarıyla ilgili kapsamlı bir “muhasebe” çalışması da başlattı. Örgütlerden bu konuda raporlar istenirken, aday tercihlerinden yürütülen kampanyaya kadar seçim çalışmaları da değerlendiriliyor.

Hürriyet'in haberine göre, AKP kaynakları, mevcut tabloda olası bir koalisyon hükümetinin hem kurulmaması hem de kurulsa bile uzun süreli olabilmesinin önünde ciddi zorluklar bulunduğunu belirterek, “Biz her ihtimale hazır olmak istiyoruz. Bunun için bir yandan ülkeyi hükümetsiz bırakmamak için bütün koalisyon seçeneklerini gündemimizde tutup bunun için çalışırken bir yandan da son ihtimal de olsa seçime hazırlıklı olmak istiyoruz. Bunun için de seçimden çıkan tabloyu seçmenin nasıl gördüğünü ve şimdi bir seçim olsa nasıl davranacağını görmek istiyoruz” bilgisini aktardılar.

Aynı kaynaklar, seçim sonuçlarına ilişkin başlatılan iç muhasebeye ilişkin de, “Bizde gelenektir, her seçimden sonra oyumuz artsa da azalsa da il il, ilçe ilçe bu artış ve azalışların nedenlerini araştırırız. Şimdi de aynı şeyi yapıyoruz. Ancak bu kez birçok yerde önemli kayıplar oldu. ‘Nerede, niye oy kaybettik, kayıplarımızı nasıl telafi edebiliriz’, bütün bunları görmek istiyoruz” dediler.

'Görüşler MHP'li hükümet yönünde, CHP'ye de sıcak bakanlar var'

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partisinin en üst karar organı MKYK’dan gerekli yetkilendirmeyi almasının ardından koalisyon seçenekleri üzerinde yoğunlaşan AKP’de ağırlıklı olarak “MHP’li hükümet” sesleri yükselmeye başladı. AKP'li il ve belediye başkanları arasında da ağırlıklı görüşün “uyum” açısından “MHP’li hükümet” yönünde olduğu öğrenilildi. Bu konuda tek itirazın Güneydoğu bölgesindeki örgütlerden geldiği belirtiliyor. Partide Çözüm Süreci başta olmak üzere birçok önemli konuda daha çözüm odaklı çalışma olanağı yaratabileceği gerekçesiyle sayıları çok fazla olmasa da, “CHP’li hükümet” formülüne sıcak bakanlar da bulunuyor.