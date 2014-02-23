AKP'den Diyarbakır'da Kürtçe seçim afişi

Demokratikleşme Paketi kapsamında seçimlerde Türkçe'nin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde de propaganda yapılmasını yönelik hazırlık sürerken Diyarbakır'da AKP Belediye Başkan adayları kentin birçok noktasına Kürtçe propaganda pankartları astı. AKP İl Binası önündeki kaldırılan Türkçe pankartların yerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının yanı sıra Türkçe ve Kürtçe yazıların yer aldığı pankartlar asıldı.



Doğan Haber Ajansı’ndan Ramazan Yavuz’un haberine göre, BDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentteki bütün bilboardlara yaptıkları çalışmaları Kürtçe ve Türkçe 'Söz verdik, sözümüzü yerine getirdik', 'Söz verdik, birlikte çalıştık ve başardık' yazılı pankartlarla duyururken, AKP adayları da, seçime yönelik Kürtçe afiş ve pankartlar astı.



AKP, Diyarbakır Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Galip Ensarioğlu'nun fotoğrafının yer aldığı, 'Diyarbakır artık değişim istiyor' afişleri Kürtçe ve Türkçe olarak kentin merkezi durumundaki merkez Yenişehir İlçesindeki Valilik binasının karşısındaki bir binaya astı. Ayrıca Yenişehir AKP Belediye Başkan Adayı Sebgetullah Seydaoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı Türkçe 'Barışı hizmetle süsleyeceğiz' sloganı da Türkçe ve Kürtçe olarak aynı caddeye asıldı.



Valilik binasının bulunduğu caddenin yanı sıra merkez Kayapınar İlçesi'ndeki 75'inci Yol üzerinde bulunan AKP seçim bürosunun içi ve dışına da AKP adayı Ensarioğlu'nun Başbakan Erdoğan ile birlikte fotoğrafının yer aldığı Türkçe ile Kürtçe'nin Kurmanci ve Zazaki lehçeleriyle yazılı 'Diyarbakır artık çözüm istiyor', 'Amed (Diyarbakır) Değişim istiyor', 'Diyarbakır Barış İstiyor' yazılarının bulunduğu büyük pankart ve afişler asıldı.

İl başkanlığının önündeki pankartlarda değiştirildi

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte AKP İl Başkanlığı binasına asılı sadece Türkçe olan yazılar da değiştirildi. İl binasının önüne getirilen bir vinç yardımıyla hazırlanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu, 'Genç Diyarbakırım. Peygamberler ve ashaplarının yeriyim' anlamına gelen 'Ez Diyarbekira ciwanım, Cih u wara Esheb u Peyxamberanim' yazılı büyük afişler ile Diyarbakır Ak Parti İl Binasının talebasının üzerine ise "Yeni Türkiye Yolunda, Yeni Diyarbakır" yazısı asıldı.



AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Galip Ensarioğlu, ana dil konusundaki tavrının öteden beri belli olduğunu anlatırken şöyle dedi:



"Neticede bu yerel seçim. Bu yerel seçimde kendi insanımızın anlayacağı lisanlarla bir takım mesajlar vermeyi daha doğru bulduk. Onun için bu afiş ve pankartlarda Türkçe de, Kürtçe de, Zazaca da var. Bunlar bizim dilimiz ve güzelliğimizdir. Düne kadar ayrılık, korku ve bölünme vesilesi gibi görülen ve bunun üzerinden çatışma yaratan bu dil ve kimlik sorunu bugün artık özgürdür ve bizde bu özgürlüğü kullanıyoruz. Pankart ve afişlerdeki yazıları tamamen ben seçtim."