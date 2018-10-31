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AKP'den "Cumhurbaşkanına itaat farzdır" diyen rektöre tepki!

"Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır"

31 Ekim 2018 12:01

AKP Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, "İslami olarak Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayındır" diyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Ramazan Taşaltın'a sosyal medya hesabından, tepki gösterdi.

Bostancı, "Harran Üniversitesi Rektörü’nün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin, a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yok" sözleriyle tepki gösterdi.

Rektör ne demişti?

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Ramazan Taşaltın katıldığı bir televizyon programında, "Elbette yalnız FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır" ifadelerini kullanmıştı.

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Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın: İslami olarak şu anda Cumhurbaşkanına itaat etmek farzdır

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