AKP'den aday gösterilmeyen Kızılkaya: Barışa kan bulaştı, tekrar çocuklar ölüyor, Meclis'te bana düşecek iş yok

7 Haziran seçimlerinde Mersin'de AKP'den milletvekili olan Akil İnsanlar Heyeti'nde bulunan gazeteci-yazar Muhsin Kızılkaya 1 Kasım listesinde aday gösterilmedi. "Kimseye kırgın olmadığını" belirten Kızılkaya, "Daha önce, yani milletvekili olmadan önceki mevzime geri döneceğim. Barışın benim gibi, sizin gibi daha çok savaşçıya ihtiyacı var çünkü" dedi. "Seçildim, heyhat köprü inşaatında kullanılacak malzemenin her yerine tekrar kan bulaştı" diyen Kızılkaya, "Şimdi tekrar çocuklar ölüyor, üstelik kahpe mayınlarla hem de...Sertleşti hayat, galiba Meclis’te bana düşecek iş yok, o yüzden yokum yeni dönemde" ifadesini kullandı.

Habertürk'e yazan Kızılkaya, "Kürt olmanın ve Kürtçe konuşmanın geçmiş dönemlerdeki zorluğuna" değinerek, "Recep Tayyip Erdoğan adında bir 'uzun adam' çıktı. 'Ne yapıyorsunuz, niçin bu insanlara bu kadar zulmediyorsunuz, bundan sonra onların parmağı kesilse benimki kanayacak, bunu böyle bilin' dedi. O kanın, o gözyaşının içinde o kadar şefkatli bir sesti ki bu ses, solculuğumu, Kürtlüğümü, seküler hayat biçimimi, arkadaşlarımı, bir kısım akrabamı yaşadığım o mahallede bırakıp o sesin yanına koşmaya başladım. Benimkine benzer birçok sese daha ihtiyacı vardı çünkü" ifadesini kullandı.

"Barışa kan bulaştığını" söyleyen Kızılkaya şu cümlelerle yazısını tamamladı:

'Kahpe mayınlarla kan bulaştırdılar'

"Seçildim, heyhat köprü inşaatında kullanılacak malzemenin her yerine tekrar kan bulaştı. Şimdi tekrar çocuklar ölüyor, üstelik kahpe mayınlarla hem de...Sertleşti hayat, galiba Meclis’te bana düşecek iş yok, o yüzden yokum yeni dönemde...Kan bulaşsa da her yerimize, en umutsuz zamanlarda “umudun, sözün bittiği yerde başlayan şey olduğuna” inandım."

'Kırgın değilim, mevzime geri döneceğim'

"Şimdi hiç ama hiç kimseye kırgınlık duymadan, hiç kimseye sitem etmeden, daha önce, yani milletvekili olmadan önceki mevzime geri döneceğim. Barışın benim gibi, sizin gibi daha çok savaşçıya ihtiyacı var çünkü."

Yazının tamamı için tıklayın