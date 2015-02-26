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AKP'den aday adayı olan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı: AKP'ye hayranlık duyuyorum

AKP Genel Merkezine önceki hafta yaptığı adaylık başvurusunun ardından bugün Giresun İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi

26 Şubat 2015 20:30

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrası Türkiye kamuoyunun gündemine oturan Halk Bank'ın Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu, AKP Genel Merkezine önceki hafta yaptığı adaylık başvurusunun ardından bugün Giresun İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

 “Ak Parti’nin vizyonunu aynen paylaştığım, hayranlık duyduğum için ben de aday oldum” dedi.

DHA'nın haberine göre; 2007 yılından bu yana Halkbank Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştığını, uzun yıllardır da Halkbankası Spor Kulübü Başkanlığı yaptığını anlatan Süleymanoğlu, görev süresi boyunca, halkla, esnafla ve Giresunlularla iç içe olduğunu ve dertlerini dert edindiğini kaydetti. Süleymanoğlu, vekil seçildiği takdirde Giresun ve Giresunluları en iyi şekilde temsil edilmesi için gayret göstereceğini dile getirdi.

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