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Politika

AKP'den Abdullah Gül'e çağrı: Açıklama yapıp spekülasyonları bitirmeli

"Erdoğan'ın 'Davadan ayrılanlar iflah olmamıştır' mesajını alan almıştır"

04 Mayıs 2017 12:39

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası adayları arasında adını geçirdiği 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e AKP'den, "Açıklama yapıp spekülasyonları bitir" çağrısı geldi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sayın Gül’ün net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor. Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir" diye konuştu. 

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dün A Haber’e yaptığı açıklamada, "Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül’ün bu spekülasyonları behemahal (mutlaka) bitirmesi gerekir. Sayın Gül’ün net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor. Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir. Yok rahatsız değilse, cevapsız bıraktığı takdirde herkes bu soruyu her zaman sorma ve bununla da muhatap olmayla karşı karşıya kalacaktır. Benim tanıdığım Sayın Gül buna net bir cevap vermelidir” dedi.

Elitaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Davadan ayrılanlar iflah olmamıştır” mesajına ilişkin olarak da, "Alan almıştır diye tahmin ediyorum. Bu davadan ayrılanların veya ihanet yoluna doğru giderleri bugün kim hatırlıyor? Sayın Cumhurbaşkanı isimlerini anmasa tarihte küçük bir nokta bile olmayacak durumdalar, belki böyle sayın Cumhurbaşkanı’nın verdiği mesaj, mesajın sahipleri mesajı almıştır diye düşünüyorum” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlarken eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın "Abdullah Gül yüzde 49'un adayı olabilir" açıklamasının kendisine sorulması üzerine, "Bunu değerlendirmeyi gereksiz buluyorum. Bu tamamen virüs hareketidir. Bir fitne hareketidir" dedi.

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