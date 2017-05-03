Erdoğan'dan Baykal'ın "Gül yüzde 49'un adayı olabilir" sözlerine: Virüs, fitne hareketi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın "Abdullah Gül yüzde 49'un adayı olabilir" açıklamasının kendisine sorulması üzerine, "Bunu değerlendirmeyi gereksiz buluyorum. Bu tamamen virüs hareketidir. Bir fitne hareketidir" dedi.

Dünkü Merkez Yürütme Kurulu toplantısında devlette atılan bazı adımların konuşulduğunu söyleyen Erdoğan "Dünkü toplantımızda devlette atılan bazı adımlar, beraber görüşmemiz gereken konular vardı bu konuları paylaştık" şeklinde konuştu.

Rusya ziyareti öncesi Ankara Esenboğa'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Daha durun bakalım, sizler doğmamış çocuğa don biçiyorsunuz. Şunu çok açık ve net söylüyorum. Böyle bir görev bana tevdi edilirse, tabii ki yeniden birimleri ele alıp değerlendireceğiz. Bunların hepsi ciddi istişareler şeklinde olacaktır. İstişarelerimiz neticesinde kararımızı vereceğiz eğer irade bize böyle bir görev verirse.

O yapının ilk harcından itibaren emeğim var. Temelini attık. Güzel bir projeyle beraber güzel bir eser çıkardık. O günden bugüne bu hareket gerek fiziki şartlarıyla gerek ruh tablosuyla güçlenerek geldi.

"Aslolan adil olarak ülkeyi yönetmektir"

Duygusal olmamak elde değil. Zaten o anayasayı kimler hazırlamışta partinin istifa etmesi gerekir kim demişse onlar siyasi cinayet işlemiş demektir. Bir cumhurbaşkanı partili olur muy bu ifadeler yanlış. İlla partili olmasına gerek yok ki gönlü oradaysa kaydı olsa ne yazar olmasa ne yazar. Ülkeyi adil yönetmek aslolandır. Başbakan ülkeyi yönetiyor mu evet. Örnekleri var mı var.

Aslolan adil olarak ülkeyi yönetmektir. Burada nihayi kararı verecek olan milli iradedir. Adil olmayan bir yönetim söz konusuysa kararı veren millettir. Bundan önce biz 367 garabetini yaşadık. Hem 367 aranır diyorsun. Hem ona tamam demiyorsun. Onu kabul etmezsiniz bunu kabul etmezseniz. Haydi millete. Millet karar verdi. Böyle bir garabet olur mu? İşte CHP budur.



"Baykal kendi işine baksın"

Bunu değerlendirmeye gereksiz buluyorum. Bu tamamen virüs hareketidir. Bir fitne hareketidir. Sayın Baykal bu işlerle oynamayı bıraksın kendi işine baksın. Başının çaresine baksın."