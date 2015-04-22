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Politika

AKP'nin aday listesi toplu istifa getirdi!

Van'da, AKP milletvekili aday listelerine tepki gösteren 13 Belediye Meclis Üyesi istifa etti

22 Nisan 2015 17:13

Listelerin açıklanmasının ardından Tuşba, İpekyolu ve Edremit İlçe Belediye Meclislerinde görev yapan 13 AKP'li üye, dün akşam saatlerinde partilerinden istifa etti. Meclis Üyeleri, istifa dilekçelerini AKP Van Milletvekili ve birinci sıra adayı Burhan Kayatürk’e verdikleri belirtildi.

İstifalarını sunan Meclis üyelerinin isimleri ise şöyle; Şevket Zorkul, Özer Polater, Halil Kaçmaz, Orhan Özdek, Yaşar Elgün, Süleyman Can, Raif Acar, Doğan Tokat, Muzaffer Baştürk, Abdurrahman Çoban, Cevdet Yıldız, Şahabettin Soyçiçek, M. Kenan Bekleyen.

İstifa eden İpekyolu Belediye Meclis üyelerinden Özer Polater, partinin Van’daki bir çok kesimi ihmal ettiğini dile ileri sürerek, "Listelerin açıklanmasından sonra bu listelere yönelik tepkimizi ortaya koymuştuk. Tepkimizin nedeni de mensubu olduğumuz aile, aşiret, topluluk değildi. Listenin tamamına itiraz ettik. Çünkü bu liste Van’ı yok sayarak hazırlanmış listeydi. İlk tepkimizden sonra bir çok görüşme yaptık, yapılan yanlıştan dönülmesini istedik. Ama bir adım atılmadı. Bugün de Burhan Kayatürk ile görüştük. Listenin doğru olmadığını Van’a hitap etmediğini söyledik. Van için bu listenin fiyasko olduğunu söyledik. Bu listenin düzeltilmesi gerektiğini söyledik. Yapabilecek bir şeylerinin olmadığnı söylediler" dedi.

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