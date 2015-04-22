T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP’den Kürtçe seçim şarkısı: Ew can kurbana te bî

AKP, seçim şarkılarına ‘Carek Di’ adlı Kürkçe şarkı da ekledi

22 Nisan 2015 16:59

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 7 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesi hazırladığı seçim şarkılarına ‘Carek Di’ adlı Kürkçe şarkı da ekledi. ‘Carek Di’ adlı Kürkçe şarkının sözleri Aydın Aydın ve Ferzende Kaya’ya, müzik ise Aydın Aydın’a ait.

AKP’nin ‘Carek Di’ adlı Kürkçe seçim şarkısı şöyle:

Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha

Tu her hebî ak parti – Sen Hep Varol Ak Parti

Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha

Dîsa dîsa ak partî – Tekrar Tekrar Ak Parti

Adalet dozameye – Amacımız Adalet

Biratî riyameye – Kardeşlik Yolumuz

Em milletek mezinin – Biz büyük bir Milletiz

Ew welate yê meye – Burası Vatanımız

Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha

Tu her hebî ak parti – Sen Hep Varol Ak Parti

Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha

Dîsa dîsa ak partî – Tekrar Tekrar Ak Parti

Ronahîyek pir geşe – Aydınlık bir ışıktır o

Dinya pê te di meşe – Dünya arkasından yürüyor

Riya te riyek raste – Yolu doğruluk yoludur

Ew dilane pir xweşe – Bu güzel bir şenliktir

Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha

Tu her hebî ak parti – Sen Hep Varol Ak Parti

Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha

Dîsa dîsa ak partî – Tekrar Tekrar Ak Parti

Tu her hebî her hebî – Sen her zaman var ol

Çavême riya tebî – Yollarını gözledik

Aşitî hevîya teye – Barış senin umudun

Ew can kurbana te bî – Bu can kurban olsun sana

Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha

Tu her hebî ak parti – Sen Hep Varol Ak Parti

Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha

Dîsa dîsa ak partî – Tekrar Tekrar Ak Parti

ETİKETLER

akpkürtçeseçimşarkı

İlgili Haberler

AKP'nin ‘baskıya giderken düşen’ çözüm süreci bildirgesi açıklandı

'Silahın tamamen gündemden çıktığı bir noktaya ulaşmak için gereken tüm tedbirler alınacak'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24