AKP’den Kürtçe seçim şarkısı: Ew can kurbana te bî

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 7 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesi hazırladığı seçim şarkılarına ‘Carek Di’ adlı Kürkçe şarkı da ekledi. ‘Carek Di’ adlı Kürkçe şarkının sözleri Aydın Aydın ve Ferzende Kaya’ya, müzik ise Aydın Aydın’a ait.
AKP’nin ‘Carek Di’ adlı Kürkçe seçim şarkısı şöyle:
Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha
Tu her hebî ak parti – Sen Hep Varol Ak Parti
Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha
Dîsa dîsa ak partî – Tekrar Tekrar Ak Parti
Adalet dozameye – Amacımız Adalet
Biratî riyameye – Kardeşlik Yolumuz
Em milletek mezinin – Biz büyük bir Milletiz
Ew welate yê meye – Burası Vatanımız
Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha
Tu her hebî ak parti – Sen Hep Varol Ak Parti
Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha
Dîsa dîsa ak partî – Tekrar Tekrar Ak Parti
Ronahîyek pir geşe – Aydınlık bir ışıktır o
Dinya pê te di meşe – Dünya arkasından yürüyor
Riya te riyek raste – Yolu doğruluk yoludur
Ew dilane pir xweşe – Bu güzel bir şenliktir
Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha
Tu her hebî ak parti – Sen Hep Varol Ak Parti
Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha
Dîsa dîsa ak partî – Tekrar Tekrar Ak Parti
Tu her hebî her hebî – Sen her zaman var ol
Çavême riya tebî – Yollarını gözledik
Aşitî hevîya teye – Barış senin umudun
Ew can kurbana te bî – Bu can kurban olsun sana
Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha
Tu her hebî ak parti – Sen Hep Varol Ak Parti
Carek dî Carek dî – Bir Daha Bir Daha
Dîsa dîsa ak partî – Tekrar Tekrar Ak Parti