AKP'de 'temizlik' başlatma kararı: Parti içinde cemaatle bağlantısı olanlar incelenecek

AKP’nin kapalı grup toplantısında bir milletvekilinin isim vermeden KP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli başta olmak üzere kardeşleri tutuklanan partililere yönelik “Kardeşleri, yakınları darbeci olan arkadaşlarımız istifa etmeli” sözleri destek buldu. Böylece Ankara kulislerinde, AKP'de 'temizlik' başlatma kararı alındığı ve parti içinde cemaatle bağlantısı olanlar inceleneceği ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AKP, darbe girişiminin ardından ilk kez milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. 2 saat süren toplantıda, bakanlar Bekir Bozdağ, Efkan Ala ve Fikri Işık, milletvekillerine bilgi verdi, sorularını yanıtladı. Toplantıda, kamuda 70 bine yakın kişinin görevden alınmasıyla ilgili birçok milletvekili endişesini dile getirdi. Bazı vekiller, “Atamaların tümünün doğru yapıldığına dair şüphelerimiz var. Cemaat ile ilişkisi olmayan ancak o yönde ihbar olup görevden alınan kamu görevlileri de olduğu yönünde duyumlar geliyor. Kurunun yanında yaş da yanmamalı” eleştirisinde bulundu. Ala, “Aralarında FETÖ mensubu olmayanlar da çıkabilir. Çok ayrıntılı inceleme yapılıyor, 4-5 kaynaktan teyit alınıyor” dedi.

Toplantıda bir milletvekili, “Kamuda bir tasfiye yapılıyor. Ama kendi içimizde yapılmıyor. Bazı arkadaşlarımızın yakınları, kardeşleri, akrabalarının isimleri FETÖ örgütü içinde geçiyor. Bu arkadaşlarımız gereğini yapmalı, istifa etmeleri gerekir” dedi. Bu konuşma, grupta büyük alkış aldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli tutuklanmış, Aydın Milletvekili Mehmet Erdem’in kardeşi Ömer Erdem ile İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin kardeşi Ömer Temurci gözaltına alınmıştı.