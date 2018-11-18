AKP'de temayül yoklaması sona erdi

Mahalli İdareler Seçimleri için 5-16 Kasım'da belediye başkan aday adayı başvurularını alan AKP'de tüm Türkiye'de aynı anda yapılan temayül yoklaması sona erdi.

Gelecek yıl 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için AKP'de hazırlıklar sürüyor.

Hazırlıklar kapsamında belediye başkanlıkları, il genel ve belediye meclisi aday adaylığı sürecini 5 Kasım'da başlatan AKP'de belediye başkanlıkları için aday adaylığı süreci 16 Kasım'da son bulmuştu.

Belediye başkanlıkları için 145 bin teşkilat mensubunun katılımıyla temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk defa "e-temayül" yöntemiyle elektronik ortamda gerçekleştirilmesi dolayısıyla yoklama sonuçları kısa süre içerisinde elde edilebilecek.

Toplam 7 bin 180 kişinin belediye başkanı aday adaylığı başvurusunda bulunduğu AKP'de il genel ve belediye meclisi üyelikleri için 3 Aralık 2018 Pazartesi saat 19.00'a kadar başvuru yapılabilecek.