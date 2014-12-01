"AKP'de 'muta nikahı' istifası" iddiası

AKP’nin Avrupa Teşkilatı Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Arzu Kılıçoğlu'nun, “Muta nikahı olayı doğrudur. AKP’lilerin bu nikahtan haberi vardı ve onayladılar. Partinin, ‘fuhuş yuvası’ ve ‘açık genelev’ diye suçlanmasına neden olanlarla aynı yerde kalamam, Büyük Usta’ya zarar gelmemesi için istifa ediyorum” dediği öne sürüldü.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberi şöyle:

Olaydan Ankara‘nın da haberdar olduğu ve “Muta nikahı”nın büyük rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Bizzat AKP genel başkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan, Avrupa teşkilatı UETD’nin lağvedilmesine çalışıldığı belirtiliyor. Yerine VUSLAT isimli derneği geçirme çalışmaları yapılıyor.

AKP’nin Avrupa ayağındaki çalkantılar hızla büyüdü. Evli bir adamla, karısının haberi olmadan yaşamaya başlayan ve onunla AKP’liler önünde nikah kıyan AKP’li kadının, “partiden onay aldığı” ortaya çıktı.

‘Muta nikahından istifa ediyorum’

Avrupa Teşkilatı UETD’nin Genel Merkez, Sosyal ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Arzu Kılıçoğlu, nikahı doğruladı ve zehir zemberek bir mektupla istifa ettiğini açıkladı. 15 yıldır bizzat Başbakan Erdoğan’ın misyon ve vizyonuna hizmet verdiğini belirten Kılıçoğlu, “Muta nikahı skandalı, istifa kararı almamı sağlamıştır. Ben yıllardır Türk aile yapımızı, toplum ahlakımızı destekleyen çalışmalar yaparken, bu olay bunların nafile olduğu sonucuna vardırdı. Bu nikah olayı yalan değildir” dedi.

Ayrılmadan, beraber oldular

Kılıçoğlu, AKP’nin olaydan haberi olduğunu belirterek, “UETD Genel Merkezi’nin olaydan haftalardır haberi vardı. Söz konusu bayan, UETD Bonn Şubesi’nin komisyon üyesiydi. Bahsi geçen beyefendi evli olduğu halde, UETD mensubu bayanla ilişki deyken, eşi haberdar oluyor ve akabinde beyefendi, diğer bayanın yanına yerleşiyor. Daha önce yaşanılan bir ayrılık yoktur. Ben konuyu UETD Başkanı Süleyman Çelik, UETD yöneticisi Mehmet Kara ve Bonn Şubesi’ne haberler çıkmadan önce bildirdim. Süleyman Çelik, ‘adam karısını boşamış, bunu almış, nikah kıymış, allahın emri’ dedi. Birden fazla evliliği destekliyor olabilirsiniz ama Türk aile yapısına ters bir şeyi desteklemeniz, UETD ve davamıza zarar vermez mi?” diye sordu.

‘Ortada boşanma filan yok’

AKP Avrupa Teşkilat Başkanı Süleyman Çelik’in, iddia ettiği gibi ortada bir boşanma davası bulunmuyor. Dahası, UETD’li kadın tarafından nikahına alınan evli adamın, eski karısına giden bir avukat yazısı bile yok.

İstifa eden ve tüm UETDE’yi istifaya çağıran Kılıçoğlu, ayrıca kıyılan dini nikaha AKP’nin Avrupa yöneticilerinin de katıldığını belirtti. Kılıçoğlu, “Nikah yemeği verildiğini bana UETD Köln Bölge Kadın Kolu Başkanı bildirdi. Kendileri de UETD olarak katıldılar. Resimleri de mevcut. Süleyman Çelik bana bağırdı” diye yazdı.

‘Fuhuş yuvası, açık genelev, eğlenme merkezi…’

Kılıçoğlu şöyle devam etti:

“UETD Genel Merkezi’nin bilgisi dahilinde evlilik dışı ilişki meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Bir UETD yetkilisi bayan ile başkasıyla evli bir adam ikinci bir dini nikah töreni düzenlemiştir. Bunlar UETD’nin bilgisi dahilinde olmuştur. UETD’nin kadınlara sarkıntılık eden dernek olduğu yönündeki iddialar alıp başını yürümüştür. Olaylar basına yansıyınca UETD genel merkezinden yalan açıklamalar yapılmıştır. İçinde bulunduğum değerli bir kurum hakkında, yönetimde bulunan insanların yapmış olduğu hatalardan dolayı, ‘fuhuş yuvası’, ‘açık genelev’, ‘evli erkeklerin dul kadınlarla eğlenme mekanı’ diye bahsedilmesi beni derinden üzüyor. Kendimi koruma amaçlı böyle bir kararın daha uygun olacağı kanısına vardım. Özellikle BÜYÜK USTA’ya asla zarar gelmesini istemiyorum. İtibarsızlaştırmanın asıl sebebi, zaten bu yanlışlara sebep ve fırsat verenlerdir.”