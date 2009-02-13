AKP'de liste tartışmasında kan aktı

AKP Genel Merkezi'nde önceki gün milletvekilleri ve partililerin karıştığı kanlı bir kavga yaşandı. Ağrı İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Taşdemir ile Ağrı milletvekilleri arasındaki sözlü kavgada yumruklar konuştu. Vekillere küfrettiği iddia edilen Taşdemir, burnuna aldığı darbe sonucu kanlar içinde kaldı.

Habertürk'ten Veli Toprak'ın haberine göre AKP'de önceki gün Ağrı İl Genel Meclis üyeleri konusunda Seçim İşleri Başkanlığı'nda bir toplantı yapıldı. Toplantıya AKP Ağrı milletvekilleri Hanifi Alır, Fatma Kotan ve Abdülkerim Aydemir de katıldı. Halen Ağrı İl Genel Meclis üyesi olan Mustafa Taşdemir, listedeki yerini beğenmeyerek itiraz etti. Listenin neden birinci sırasında olmadığını soran Taşdemir, vekillerle tartışmaya başladı.



Küfretti, yumruklar konuştu



Milletvekilleri ve İl Genel Meclis üyesi Taşdemir, bir süre sonra Seçim İşleri Başkanlığı'nın bulunduğu 4. kattan ayrıldılar. AKP'liler asansöre doğru yürürken tartışma yeniden başladı. Taşdemir'in bayan vekilin de bulunduğu AKP'lilere küfrettiği iddia edildi. Bu küfürden sonra koridorda yumruklar konuştu. Partililerden birinin yumruğu Taşdemir'in burnuna isabet etti. Taşdemir'in burnunun kanaması üzerine partililer devreye girdi ve kavga sona erdi.



Kanı temizlediler



Genel Merkez'de yaşanan kavganın dışarı sızdırılmaması için partililere talimat verildi. Görevliler, koridordaki kanı temizlediler ve ziyaretçilerin görmemesi sağlandı. Parti yönetiminin, vekillere küfreden Taşdemir'le ilgili işlem yapacağı belirtildi.

