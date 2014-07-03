AKP'de Köşk sonuçlanana kadar Başbakanlık için isim yasağı

AKP’de seçim planının ikinci aşamasına geçildi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, kurmaylarıyla ardından da il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, “Cumhurbaşkanlığı seçimi bitene kadar başbakanlık için isimler ortaya atmak partiye ihanet olur. Başbakanın çift başlı olmayacak, üç dönem yasağı kalkmayacak ve ara seçim düşünmüyoruz” şeklinde özetlenen vurgusu nedeniyle, adı başbakan adayı olarak geçen isimlerin şansları yeniden değerlendiriliyor. Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ali Babacan, Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin ve Ahmet Davutoğlu’dan en şanslı kimin olduğu konuşuluyor.

Üç isim öne çıkıyor

AKP kulislerine göre, Gül, en çok tercih edilen isim olma özelliğini koruyor. Ancak, “ara seçimin” tercih edilmemesi nedeniyle Gül’e ilişkin hesaplar 2015 Haziran seçimine yönelik yapılıyor. Bu formülü ortaya atanlar, geçiş dönemi Başbakanı olarak Binali Yıldırım’ın ismini dillendiriyor. Her iki isim de milletvekilleri arasında ilgi görüyor. Kriterlere en uygun diğer ismin Davutoğlu olduğu konuşuluyor. Ancak milletvekilleri ve partinin kurucu kadroları arasında Davutoğlu tercih edilmiyor. Bunda Erdoğan’ın kimi işaret ettiği de büyük önem taşıyacak.

Eylül ortasında kongre

Parti kurmayları, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Eylül başında, MKYK’nın toplanacağını ve partiyi kongreye götürecek genel başkanın belirleneceğini belirtiyorlar. Bu kişinin genel başkan vekili Mehmet Ali Şahin olacağı iddia ediliyor. Erdoğan’ın önerisi doğrultusunda, 29 Ağustos’ta yeni hükümeti kurmak için görevlendirilecek kişi, Eylül’ün ortasında (13-14 Eylül) tarihlerinde yapılacak kongrede, genel başkan seçilecek.

Başbakan Erdoğan’ın adaylığını açıklamadan önce kurmaylarıyla yaptığı son toplantıda, partide başbakanın kim olacağı şeklinde formüller ortaya atılmasına tepki gösterdiği ve “Cumhurbaşkanlığı seçimi bitene kadar başbakanlık için isimler ortaya atmak partiye ihanet olur” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın, ANAP’ta Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının ardından “18 Türk büyüğü” diye adlandırılan başbakanlık yarışının, bu partideki bölünmenin en önemli nedeni olduğunu dile getirdiği ve benzer bir sürecin yaşanmaması için kurmaylarını uyardığı ifade edildi. Parti yönetimi, yeni cumhurbaşkanının mazbatasını alıp, yemin ederek göreve başlayacağı 28 Ağustos’a kadar “başbakan adayının isminin açıklanmaması” kararı aldı.

Vekiller de bağış yapacak

Cumhurbaşkanlığı kampanyası ise Erdoğan’ın gezileri üzerine kurulacak. Samsum ve Erzurum mitinglerinin yanısıra, büyükşehir olan 30 ilde daha program yapıldığı belirtildi. Diğer illerdeki kampanya ise bakanlar ve parti yöneticileri tarafından yürütülecek. Milletvekillerine kampanya için bağış yapmaları çağrısı yapılacak. Geçen hafta sonu “Sandığa sahip çık” başlığı altında toplantılar düzenleyen AK Parti yönetimi, sandık görevlilerine 10 Ağustos günü seçim sonuçları alınıncaya kadar sandıkları terk etmemeleri uyarısında bulundu.