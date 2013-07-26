AKP'de İstanbul adaylığı için Ali Babacan sesleri

AKP içinde, yerel seçimlerde Ankara'da Melih Gökçek’in yeniden aday olmasını isteyen milletvekili ve partililer, Gökçek’in seçimlerdeki en büyük rakibi olarak gördükleri Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı, İstanbul adayı yapmak için kolları sıvadılar. Bu çalışanlar, İstanbul’un finans merkezi olacağını belirterek, Babacan’ın da Ankara’dan çok İstanbul Belediye Başkanlığı’na yakışacağını öne sürüyor.

'Gökçek rakip tanımıyor'

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre, AKP içindeki belediye başkanlık adaylığı yarışı, tam hızla devam ediyor. Daha önce kulislerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AKP’den, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın düşünüldüğü konuşuluyordu. Ancak, Gezi Parkı Eylemleri’nden sonra Melih Gökçek’in ismi yeniden ön plana çıktı. 2009 yılı yerel seçimlerinde son kez başkan adayı olduğunu ilan eden Gökçek, son günlerde 2014 yılı yapılacak seçimlerde yeniden aday olmak istediğini beyan etti. Bu gelişme üzerine, AKP’deki “adaylık hesapları” değişti.

'Gökçek’in tek korkusu Babacan'

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, TBMM Başkanlığı’na yeniden seçilmesi ile birlikte Melih Gökçek’in, adaylık konusundaki rakibi bire inmiş oldu. Gökçek’in, tek rakibi ekonominin patronu olan ve üçüncü dönem kriterine takılan Babacan kaldı. Babacan ile ilgili ise parti içinde, İstanbul’dan aday gösterilsin lobisi başladı. Melih Gökçek’in yeniden aday gösterilmesini isteyen bazı milletvekili ve parti yöneticileri, finans merkezinin başına, finanstan anlayan bir belediye başkanının getirilmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Bu grupta bulunan siyasetçiler, Babacan’ın İstanbul için en uygun kişi olduğunu dile getiriyorlar.

Binali Bey İstanbul’a, Topbaş Ankara’ya

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, parti yönetimine getirilmesi ve yerine de Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesine ilişkin kulisler halen konuşulmaya devam ediyor. Parti içinde, İstanbul için en güçlü aday, Kadir Topbaş ve Binali Yıdırım gösteriliyor. AB Bakanı Egemen Bağış’ın ise, büyükşehir adaylığı için yürüttüğü çalışmalardan bir sonuç çıkmadığı biliniyor. Bağış’ın, yeni dönemde Beyoğlu Belediyesi’nden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.