AKP'de hangi siyasilerin yakınları 'FETÖ'den ihraç edildi, gözaltına alındı veya tutuklandı?

AKP'de milletvekilleri ve parti yöneticilerinin 'FETÖ' ile ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan veya kamudan ihraç edilen 13 AKP'li yakını olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, dönemin Kilis Valisi Süleyman Tapsız ile birlikte Pensilvanya’ya giderek Fethullah Gülen ile görüşen, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü İsmail Güvenç’in neden halen görevde tutulduğuna dair yeni iddialar ortaya atıldı. İsmail Güvenç’in AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in kardeşi olduğu anlaşıldı. Tapsız’ın da Kilis Valisi olduğu dönemde sınır geçişlerini yöneten isim olduğu için "bildikleri" nedeniyle dokunulmadığı iddia edildi. Karaman’da görevine devam ettiği yorumları yapıldı. Diğer yandan şu ana kadar AKP’de 3 milletvekili kardeşinin 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında tutuklandığı belirtilirken AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin Tümgeneral kardeşi Mehmet Dişli 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle cezaevinde.

Kardeş de tutuklu damat da

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, AKP'de birinci derecede yakınları 'FETÖ' veya 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili gözaltına alınan, tutuklanan veya kamudan ihraç edilen milletvekilleri ve parti yöneticileri şöyle:

- AKP Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in kardeşi Hasan Haluk Dülger Konya’daki 'FETÖ' operasyonu ile tutuklandı. Dülger, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde öğretim üyesiydi.

- TBMM İdare Amiri, AKP Hatay Milletvekili Orhan Karasayar’ın kardeşi İsa Karasayar, Hatay’da 'FETÖ' kapsamında gözaltına alındı. Karasayar’ın arasında bulunduğu 5 kişi, FETÖ üyeliği iddiasıyla 6 Ekim’de tutuklandı.

AKP’linin kardeşi de darbeci suçlamasıyla tutuklandı

- Yalnızca milletvekillerinin kardeşleri tutuklanmadı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin kardeşi, Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden tutuklandı. Dişli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı darbeye katılması konusunda ikna etmeye çalışmış, Akıncılar’a götürülürken de yanında refakat etmişti. Yine Akar’ın darbecilerin elinden kurtulduktan sonra bindiği helikopterde Dişli de vardı.

Topbaş'ın damadı cezaevinde

- AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı, 8 Eylül 2016’da tutuklandı.

- AKP Aydın Milletvekili Mehmet Erdem’in kardeşi Ömer Erdem, 27 Temmuz’da gözaltına alındı. Erdem, 4 Ağustos’ta serbest bırakıldı. Ömer Erdem’in şüphelisi olduğu soruşturma halen sürüyor.

- AKP’de bir dönem milletvekilliği yapan bazı isimler de 'FETÖ' kapsamında tutuklandı. Bu kapsamda eski AKP milletvekili İlhan İşbilen, Hasan Hami Yıldırım tutuklanırken, gözaltına alınan eski AKP milletvekili İdris Şahin serbest bırakıldı. Eski AKP’li vekil Hakan Şükür hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Oylamada gündeme gelmişti

- AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz’ün Malatya’da Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürü olan kardeşi Ayhan Deligöz 20 Ağustos 2016’da tutuklandı. Kardeşi tutuklanan Orhan Deligöz, TBMM’deki anayasa görüşmelerinin oylamasında gizli kullanması gereken oyunu, AKP’li yöneticilere göstermesiyle gündeme gelmişti.

Kamudan ihraç

- AKP’de bazı milletvekillerinin kardeşleri de 'FETÖ' ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle kamudan ihraç edildi. Bu kapsamda AKP Trabzon Milletvekili Avukat Salih Cora’nın öğretmen ablası Emine Ay, meslekten ihraç edildi. AKP Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir’in Kırıkkale’de il milli eğitim müdür yardımcısı kadrosunda bulunan Hüdaverdi Demir, çıkarılan bir KHK kapsamında ihraç edildi. Demir, daha sonraki başka bir KHK ile görevine iade edildi. Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliği görevine son verildi. Melih Gökçek, Arınç’ın kızı ve damadı Ekrem Yeter için "Fanatik paralelcidir" demişti. Bülent Arınç’ın kayınbiraderi olan Manisa Halk Sağlığı İl Müdürü Ziya Tay da görevden uzaklaştırıldı.