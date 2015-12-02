AKP'de bütçe sancısı devam ediyor; CHP, Kesin Hesap Komisyonu’nda ısrarlı

AKP’nin ‘geçici’ bütçe yerine 2016 yılı ‘esas’ bütçesinin görüşülmesi için muhalefet temsilcileriyle yaptığı toplantıdan olumlu sonuç çıkmadı.

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural bugün TBMM’de bütçe için bir araya geldi. Çok kısa süren görüşmede CHP, iktidarın esas bütçe önerisini Kesin Hesap Komisyonu’nun kurulması halinde kabul edeceğini söyledi ancak, AKP öneriye sıcak bakmadı. MHP’nin AKP’ye verdiği desteğe rağmen HDP de takvimin sıkıştırılmasını doğru bulmuyor.

"İktidarın şeffaflıktan ve hesap verilebilirlikten kaçınmasını doğru bulmuyoruz"

T24’e yaptığı açıklamada, komisyonun seçim vaatlerinden biri olduğuna dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “Biz, iktidarın şeffaflık ve hesap verilebilirlikten kaçınmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

‘Kesin hesap komisyonu’ önerilerinin kabul görmediğini söyleyen Gök, komisyonun kurulması halinde bunun bütçenin denetimi anlamına geldiğini ifade ederek, “Hesap verilebilirlik ve şeffaflıktan kimsenin kaçınmaması gerekir. Ülke kaynaklarının şeffaf ve kamuoyunun bilgisi dahilinde kullanılması esastır. Bu bakımdan şeffaflık ilkesi herkesin itiraza uğramadan kabul edeceği bir ilkedir” diye konuştu.

Davutoğlu: Bütçeyi çıkaralım, diğerlerini konuşuruz

Başbakan Ahmet Davutoğlu da bugün katıldığı bir programda, "Esas bütçeyi bir an önce geçirelim istedik. Bahçeli ve arkadaşları destek vereceklerini ifade ettiler. Ben teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu, arkadaşlarıyla görüşüp bildireceklerdi. Henüz cevap almadık ama ilk intiba olumluydu" dedi. CHP'nin 'Kesin Hesap Komisyonu' kurulması yönündeki talebini de değerlendiren Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bütçeyi çıkarmak zorundayız. Bütçeyi çıkaralım, sonra talepleri görüşürüz. Şu anda bütçe acil bir konu. Bizi geçici bütçeye mahkum etmemelerini rica ediyorum. Bu gerçekleşirse güzel bir başlangıç olur. Kesin hesap komisyonu veya neler yapabileceğimizi konuşuruz."