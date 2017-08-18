AKP'de bir haftada 5 il başkanı istifa etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay istifa etti. AKP’de Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca’nın önceki gün istifa etmesinin ardından Hakkâri, Şırnak ve Muş il başkanları da istifa etmişti. Karatay'ın görevini bırakmasıyla, AKP'de son bir haftada görevini bırakan il başkanı sayısı beşe ulaştı. İstifalardan dördünün Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki teşkilatlardan gelmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar, il ilçe ve belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız gerekiyor" demişti.

"Alnımızın akıyla çıktık"

Başkan Karatay, yaptığı yazılı açıklamada, “20 Aralık 2014 tarihinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Başbakanımızın ve halkımızın teveccühü ile Aksaray il başkanlığı görevini deruhte ediyorum. Bu süreçte Aksaray il teşkilatı olarak 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinden ve tarihi 16 Nisan referandumundan alnımızın akıyla çıktık hamdolsun. Bu süreçte yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Rabbime bize böyle dostlar nasip ettiği için bize böyle dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum” dedi.

"Melek de gelse bir şey değişmeyecek"

AKP Ağrı İl Başkanlığı görevinden istifa eden Kemal Atmaca, “Yeni gelecek il başkanını yerden yere vurulacaktır. Ben buradan söylüyorum. Siz Ağrı’ya bir melek getirseniz durum değişmeyecek. Her halükarda böyle olacak. Ne yazık ki biz siyasetçilerimize sahip çıkmıyoruz” demişti

Atmaca şöyle konuşmuştu:

Bundan sonraki süreçte artık kongrede aday olmayacağımı buradan beyan etmek isterim. Bundan sonraki süreçte kongrede aday olmayacağımı buradan beyan etmek isterim. Öte taraftan partimiz Türkiye genelinde kongre sürecine gidildi. Belde teşkilatlarıyla ilgili kongre sürecimiz tamamlandı. Bundan sonra ilçeler ile ilgili kongreler yapılacak. Ve bu kongre sürecini Ağrı’da yeni göreve atanan il başkanı arkadaşımız devam ettirecektir. 2 yıl önce hiçbir şeye talip olmadan genel merkezin daveti üzerine bu görev bize tevdi edildi” şeklinde konuştu.

"Bu davanın gerçek sahibiyim"

Görevi bırakmasıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Muş İl Başkanı Namık Ergün de 14 Ağustos 2001 tarihinde kurucusu olduğu, bir dönem dış ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcılığı, bir dönem belediye meclis üyeliği yaptığını hatırlattı. 14 Şubat 2015 tarihinden itibaren yürüttüğü il başkanlığı görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini ifade eden Ergün, “Kurucu üyeliğim devam etmektedir. Bu davanın bir neferi değil, bu davanın gerçek sahibiyim. Ömrümün sonuna kadar inandığım ak davanın yanında olacağım” dedi.



Görevini şerefiyle yerine getirdiğini dile getiren Ergün, “Görevim sürecinde bana ve partime destek veren, il teşkilatında görev alan yönetici arkadaşlarıma, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunarken, bu süreçte herhangi bir harama, yolsuzluk, rüşvete ve hırsızlığa rıza göstermeden şerefimizle işimizi devam ettirdik. Şükürler olsun 7 Haziran seçimlerinde yüzde 24 olan oyumuzu halkımızın bizlere olan inanç ve partimize olan güveniyle 16 Nisan’da yüzde 51’e çıkarıp Türkiye’de oyunu en çok artıran ikinci il olduk. Reisi Cumhurumuzun her zaman dediği gibi, ‘Bizler millete efendi olmak için değil hizmetkâr olmak için bu görevi şerefimizle ve itibarımızla üstlendik.’ Adımız en ufak bir yolsuzluğa karışmadı, müsaade eden olarak gösterilmedi, sorgulayan, hesap soran ve hesap vermesini bilen, halkın safında yer alan, tepeden bakmayı parti anlayışına ihanet olarak algılayan bir kimlikle tanındık, bu yönde bir hizmet içinde olduk. Arsız, hırsız ve yolsuzlarla olan mücadelemi görev sürecim boyunca endişe edilen, korkulan bir siyasetçi yapısıyla hep fark ettirdim. Sözü fazla uzatmadan bana güvenen, inanan benimle görev sürecimde yol alan bütün dava arkadaşlarıma ve en önemlisi Muş halkına minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

"Her göreve hazırım"



AKP Hakkâri İl Başkanlığı görevinden Nurettin Fırat da yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Ülkemizin ve mazlum coğrafyaların diriliş umudu ve somut mücadelesi olan AK Parti davasında bir nefer olarak yer almanın onurunu yaşadım. Teşkilat olarak halkımızı kucakladık, birlik ve beraberliği ilimizde en üst seviyede temsil ettik. Bu çaba ve gayretlerimizin karşılığı olarak halkımızın teveccühüne mazhar olduk. Görevi devraldıktan iki ay sonra gerçekleşen 7 Haziran seçimlerinde yüzde 8 olan oy oranını 1 Kasım seçimlerinde yüzde 12, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 32,5 seviyesine çıkarma başarısını sağladık. AK Parti İl Başkanı olarak, bugünden sonra görevimden istifa ederek mücadele bayrağını yeni dava kardeşlerime bırakmış bulunmaktayım. Bugüne kadar başkanı olduğum Hakkâri il teşkilatına bundan sonra gönüllü bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Partimin ve teşkilatımın vereceği her göreve hazır olduğumu beyan ediyorum."

"Partimin hizmetindeyim"

AKP Şırnak İl Başkanlığı görevinden istifa eden Mehmet Aşan da görev yapmanın bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, görevi devralacak kişiye başarılar dilemişti.

Aşan, şunları söylemişti:

"Yaklaşık üç yıldır Şırnak AK Parti İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. AK Parti'nin içerisinde olup halkımıza hizmet etme şansını yakalamaktan ayrıca gurur duyduğumu belirtmek isterim. Görevim süresince başta Şırnak halkının desteği olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarında görev alan ve birebir siyaset yapmaktan mutlu olduğum dava arkadaşlarımın, akrabalarımın ve ailemin destekleri ve fedakarlıklarıyla yol aldım.

Bu süre içerisinde beraber siyaset yaptığım başta Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, her kademedeki yol arkadaşlarımla siyaset yapmanın şerefini yaşadım. Bu süreçte beraber olduğumuz dava arkadaşlarımın hepsine varsa benden yana bir hakkım helal ediyorum, kendilerinin bende varsa hakları helal etmelerini istiyorum.Şırnakta ağır şartlarda siyaset yapmanın bilincinde bu görevi gönüllü olarak sürdürdüm. Bu süre içerisinde Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne olan inancımız devletimize, partimize ve halkımıza karşı olan görev ve sorumluluğumuzun bilincinde olarak asla taviz vermedik, inancımızı cesaretimizi hep diri tutarak yüzümüz ak alnımız açık ve gururla gördüğüm lüzum üzerine AK Parti İl Başkanlığı görevini bu gün itibarıyla bırakıyorum.önümüzdeki kongrede aday olmayacağımı belirtiyorum.

Bu bir bayrak yarışıdır bundan sonra bu görevi devralacak dava arkadaşıma şimdiden başarılar diliyorum.Kongrelerimizin dirilişe ve yükselişe vesile olmasını diler bu günden sonrada bir vatandaş olarak gücüm oranında partimizin ve halkımızın hizmetinde olduğumu belirtiyorum."

İstifa eden ilçe başkanları

İlçe bazındaki istifalar ise şöyle:



22 Haziran – Denizli Kale’ni AKP'li belediye başkanı Erkan Hayla partisinden istifa etti.

26 Haziran – AKP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Enver Sedat Çakıroğlu, istifa etti. Çakıroğlu istifa gerekçesi olarak;: Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’la yaşadığı sorunları gösterdi.

6 Temmuz - Çorum’da AKP Boğazkale İlçe Başkanı Sadık Aşık, Laçin İlçe Başkanı Mustafa Otluseki ve Oğuzlar İlçe Başkanı Alaattin Coşkun, görevlerinden istifa ettiler.

24 Temmuz – AKP Kemer İlçe Başkanı Halit Çilengir, istifa ettiğini açıkladı.

6 Ağustos – Geçtiğimiz hafta göreve getirilen AKP Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Selim Alak istifa etti.

Star duyurmuştu

Star gazetesi, 7 Ağustos tarihli nüshasında yayımlanan haberde 5 il başkanının istifasının istendiğini yazmıştı.

Star gazetesinin haberinde, şu ifadelere yer verilmişti:

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, il başkanlarıyla ilgili kanaatlerini almak üzere tüm illerin milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ataş’ın üst yönetimle paylaştığı bilgilere göre ilk etapta 5 ilin il başkanının değiştirilmesi yönünde süreç başlatıldığı öğrenildi. Yozgat il başkanının bu kapsamda istifasını vermeye hazırlandığı kaydedildi. Ataş’ın, önümüzdeki hafta da özellikle büyükşehirler için sürdüreceği görüşmeler neticesinde hangi illerin il başkanlarının değişmesi gerektiğine yönelik genel bir kanaat ortaya konacak.