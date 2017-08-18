AKP'li Aksaray İl Başkanı Karatay, istifa etti

AKP'li Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay il başkanlığı görevinden istifa etti. Karatay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu' açıklamasının ardından istifa eden beşinci isim oldu.

Tayyip Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar, il ilçe ve belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız gerekiyor" sözleri sonrasında başlayan istifalar devam ediyor.

Erdoğan’ın 16. ‘bazı teşkilatlar kendi adımlarını atsınlar’ açıklamasının ardından istifalar da gelmeye başladı. Son istifa eden isim AKP Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay oldu. AKP’de Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca’nın önceki gün istifa etmesinin ardından Hakkâri, Şırnak ve Muş il başkanları da istifa etmişti.

Partisindeki ‘metal yorgunluğuna’ dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teşkilatlar, belediyeler, biz uyarmadan kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı da atsınlar” demişti.

“İl Başkanlığına yeniden aday olmayacağım”

Başkan Karatay, yaptığı yazılı açıklamada, “20 Aralık 2014 tarihinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Başbakanımızın ve halkımızın teveccühü ile Aksaray il başkanlığı görevini deruhte ediyorum. Bu süreçte Aksaray il teşkilatı olarak 7 haziran ve 1 kasım seçimlerinden ve tarihi 16 Nisan referandumundan alnımızın akıyla çıktık hamdolsun. Bu süreçte yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Rabbime bize böyle dostlar nasip ettiği için bize böyle dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum” dedi.