AKP'de başvurular sona erdi; kimler adaylık başvurusu yapmadı?

AKP'de, 1 Kasım seçimleri için aday adaylığı başvuruları dün resmen sona erdi.

Başvuran isimlerden çok, milletvekilliği için başvuruyu yapmayanlar dikkat çekti. Partinin en önemli isimlerinden, hepsi de AKP hükümetlerinde çeşitli dönemlerde görev almış bazı isimler, adaylık başvurusunda bulunmadı. AP kaynaklarına göre, adaylık başvurusunda bulunmayan isimler şöyle;

Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Ali Babacan, Cemil Çiçek, Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin ve Ayşenur İslam.

Üst kurul aday gösterebilir

Bu isimlerin adaylık başvurusu yapmamaları, milletvekili adayı olamayacakları anlamına gelmiyor. AKP'de aday listelerini belirleyecek olan üst kurul, bu isimleri, kendi başvuruları olmasa da, onaylarını alarak listelere koyma yetkisine sahip.