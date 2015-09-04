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Politika

AKP'de başvurular sona erdi; kimler adaylık başvurusu yapmadı?

Başvuran isimlerden çok, milletvekilliği için başvuruyu yapmayanlar dikkat çekti

04 Eylül 2015 14:54

AKP'de, 1 Kasım seçimleri için aday adaylığı başvuruları dün resmen sona erdi.

Başvuran isimlerden çok, milletvekilliği için başvuruyu yapmayanlar dikkat çekti. Partinin en önemli isimlerinden, hepsi de AKP hükümetlerinde çeşitli dönemlerde görev almış bazı isimler, adaylık başvurusunda bulunmadı.  AP kaynaklarına göre, adaylık başvurusunda bulunmayan isimler şöyle;

Mehmet Ali ŞahinBülent Arınç, Ali BabacanCemil Çiçek, Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin ve Ayşenur İslam.

 

Üst kurul aday gösterebilir

 

Bu isimlerin adaylık başvurusu yapmamaları, milletvekili adayı olamayacakları anlamına gelmiyor. AKP'de aday listelerini belirleyecek olan üst kurul, bu isimleri, kendi başvuruları olmasa da, onaylarını alarak listelere koyma yetkisine sahip.

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