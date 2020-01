-AK Parti ''Anne Akademisi'' açıldı ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Gelecek adına, bu ülkenin değişimine, dönüşümüne yeni adresler, yeni hedefler koyacaksak bu kadının eğitiminden, analık eğitiminden geçiyor'' dedi. Şahin, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen ''Anne Akademisi'' eğitim programının açılışına katıldı. Bakan Şahin, buradaki konuşmasında, yola çıkarken ''Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Önce insan'' dediklerini ifade ederek, kadınların, anaların, hayatta her alanda aktif bir şekilde rol almasını, politikalarının en önemli ana damarı yaptıklarını kaydetti. ''Toplumun bütün katmanlarını, değerlerini, birikimlerini bir araya getiremezsek bu ülkenin topyekün kalkınmasını başaramazdık'' diyen Şahin, kadınların her alanda, ülkenin bütün nimet ve külfetlerinde erkeklerle beraber hayatı paylaşması ve hayatta daha etkin, yetkin ve huzurlu olmasının politikalarının ana unsuru olduğunun altını çizdi. Şahin, 10 yıl geçtiğini ve söyledikleri şeylerin lafta kalmadığını vurgulayarak, bu yolda devam ettiklerini kaydetti. ''Yola çıkarken de analarımızın duasıyla yola çıktık'' diyen Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Kadınlar siyasetin nesnesi değil, öznesi olacak'' dediği hedefe ne kadar çok ulaştığını gördüklerini söyledi. Şahin, analığın önemli olduğu bir ortamda, bilginin ve fikrin de çok önemli olduğunu ifade ederek, ''Annenin her yönden kendini eğitmesi ve çocuğunu yetiştirirken onun ilk öğretmeni olarak kişiliğinin gelişmesinde, ülkenin geleceğindeki en önemli katmanda söz sahibi olması, karakterinin oluşmasında annenin ne kadar bilinçli olduğuyla direkt alakalı olduğunu hepimiz biliyoruz'' diye konuştu. Bir erkeği yetiştirmenin gölge veren, bir kız yetiştirmenin hem gölgesinden, hem meyvesinden yararlanılacak bir ağaç ekmek anlamına geldiğini belirten Şahin, ''Gelecek adına, bu ülkenin değişimine, dönüşümüne yeni adresler, yeni hedefler koyacaksak bu kadının eğitiminden, analık eğitiminden geçiyor'' dedi. Şahin, 10 yılda gelinen noktanın çok önemli olduğunu ifade ederek, dünyanın en güçlü 10. ekonomisi olunacaksa, ileri demokrasiye ulaşılacaksa bunun güçlü toplum ve güçlü kadın olmadan olmayacağını söyledi. Konulan hedefe ulaşılması için toplumun kalkınmasının, eğitiminin, sağlığının sağlanması gerektiğini anlatan Şahin, gelinen noktada önemli başarı hikayelerinin oluştuğunu kaydetti. Şahin, şöyle konuştu: ''Bireyi, kız çocuklarını, kadınlarımızı eğitmemiz, ekonomik olarak güçlendirmemiz ve sorunlarla mücadele ederken de erkeklerimizde, kadın hakkının, kadının eğitim hakkının, kadının sağlık hakkının, kadının istihdam hakkının bir insan hakkı olduğunu gösterecek şekilde bir zihinsel dönüşüm başarmamız gerekiyor. O yüzden sevgili kardeşlerim, sevgili ablalarım hepimize çok iş düşüyor. Sizler burada önemli temsilcilersiniz. Sizler burada başardığımız zaman, Hakkari'deki kız kardeşimiz, Trakya'daki kız kardeşimiz, Şırnak'taki ablamız buradan ilham alacaktır. Sizler çok önemli rol modellerisiniz. Eğer bugün parlamento yüzde 4'ten yüzde 14'e çıktıysa ve bu yüzde 14'ün yarısı bu teşkilatlardan çıktıysa, eğer Ankara'da iki kadın kolu başkanı bugün parlamentodaysa, ben bugün kabinedeysem, bugün Sayın Bakanımız iki bakanlıktan sonra sizin başkanınızsa işte AK Parti'nin farkı bu diyorum. Birbirimizi Allah için seveceğiz, el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, bu ülkenin geleceği adına yapılması gereken ne varsa elimizi taşın altına koyacağız, gece gündüz demeden analığın bize verdiği, yüce mevlanın bize verdiği o farkındalığı, duygusal zekamızı, fedakarlığımızı, sabrımızı siyasette de kullanacağız ve o farkı yaratacağız. Sayın Başbakanımızın söylediği 'Artık siz nesne değil, öznesiniz'in hakkını vereceğiz ve yarınlar adına kadınıyla erkeğiyle, birbirini tamamlayan bir Türkiye, hem bölgesinde hem dünyada birinci ligde oynayacaktır ve buradaki ana oyuncular da siz olacaksınız.'' -Topluma faydalı fertler için annelik önemli- AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit de konuşmasında gerçek öğrenimin annenin öğretimiyle başladığını ve devam ettiğini söyledi. Topluma faydalı fertler kazandırılması için annelik eğitiminin önemli olduğunu vurgulayan Akşit, ''İyi eğitilmiş bir anne, topluma da faydalı fertler yetiştiren bir öğretici haline dönüşüyor, farkına varmadan. Bu sebeple bütün kadınlarımız en az okur yazar olsun diyoruz'' dedi. Akşit, anne eğitimli ve bilinçliyse yetiştirdiği evlatların da o şekilde geliştiğini belirterek, bu çalışmanın katkı sağlayacağını düşündüğünü kaydetti. Akademinin açılışına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yardımcısı Aşkın Asan, AK Parti Ankara İl Başkanı Murat Alparslan ile bazı AK Partili milletvekilleri katıldı. Derslerin 4 Şubat'ta başlayacağı ve 3 ay süreceği bildirildi.