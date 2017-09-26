"AKP zarar görmesin diye araya girenler oldu, istifa gecikti ama Kadir Topbaş asla affedilmedi"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'ndan istifa etmesiyle ilgili olarak "Topbaş’ın darbe girişimi sırasında tüm ailesi ve yakınlarıyla birlikte ABD’de olması, THY’nin özel uçağına binip o gece gelmemesi, parti yönetiminin Kadir Topbaş’la olan güven ilişkisini o gece bitirdi" dedi. "Sonrasında Topbaş’ın görevden alınacağı, istifasının istendiği o günlerde konuşulmaya başlandı" ifadesini kullanan Altaylı, sözlerine "Ama parti zarar görmesin diye araya girenler oldu ve istifa gecikti ama Kadir Topbaş asla affedilmedi" diye devam etti.

Fatih Altaylı'nın "Şahane yanıt: iyi kötü bir iş" başlığıyla yayımlanan (26 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu köşeyi düzenli okuyanlar hatırlayacaktır, bir ay kadar önce yerel seçimlerde Başbakan Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmasının çok güçlü ihtimal olduğunu yazmış ve Fransa’dan Jacques Chirac örneğini vermiştim.

Jacques Chirac, Fransa başbakanlığından sonra Paris Belediye Başkanlığı görevine gelmiş, ardından da Fransa Cumhurbaşkanlığı’na yürümüştü.

Bu yazıdan sonra önce bir sessizlik oldu.

Sonra Binali Yıldırım’a yakın olduğunu düşündüğüm bazı isimler aradı.

“Bu senaryoyu düşünenler var ama böyle bir şey olmayacak. Emin olabilirsin ki Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olması söz konusu değil” dediler.

“Çok konuşuluyor ama...” dedim.

Gerçekten de çok konuşuluyordu ve kaynaklarım AK Parti’nin içindendi.

“O kaynaklara güvenme. Niyetleri farklı olabilir” yanıtını aldım.

Doğrudan Binali Yıldırım’dan gelmiyordu ama “mesaj” netti.

Birkaç hafta sonra başka yazarlar da bu iddiayı sanki daha önce hiç yazılmamış gibi gündeme taşıdılar, yazılarına konu ettiler.

Bu arada ben de Başbakan Yıldırım’a ulaşıp bu konudaki düşüncesini öğrenmek istedim ama dönüş alamadım.

Ama bana iletilen mesajın “geçerli” olduğunu dün Başbakan bizzat açıkladı.

Üstelik de çok esprili, şahane bir cümleyle “Benim iyi kötü bir işim var”diyerek.

Yerel seçimlere 1, genel seçimlere ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ise hemen hemen 2 yıl var.

Bu arada siyaset köprüsünün altından çok sular akar elbette.

Ama Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına en azından şimdilik pek de sıcak bakmadığını öğrenmiş olduk.

**************

Yeni Başkan

Pazar günü öğleden sonra saat 3’te telefonuma bir mesaj ve bir fotoğraf geldi.

“Yeni Belediye Başkanı’nız hayırlı olsun” diye.

Tanımadığım, hayatımda görmediğim birinin fotoğrafı.

Mesajı atan, AK Parti’de güçlü dostları olan bir isim.

“Kim bu?” diye sordum.

Mevlüt Uysal’mış.

Başakşehir Belediye Başkanı.

“Yok canım” dedim. “Görürsün. Karar az önce alındı” dedi.

**************

O gece

KADİR Topbaş’ın üzerinin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank’ın darbe girişimi sırasında şehit olan ağabeyi Prof. İlhan Varank’ın cenazesinde çizildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o gün Kadir Topbaş’ı gözden çıkardığı iddia edildi dün.

Hayır efendim.

Kadir Topbaş’la ipler darbe girişimi gecesi koptu.

Topbaş’ın darbe girişimi sırasında tüm ailesi ve yakınlarıyla birlikte ABD’de olması, THY’nin özel uçağına binip o gece gelmemesi, parti yönetiminin Kadir Topbaş’la olan güven ilişkisini o gece bitirdi.

Sonrasında Topbaş’ın görevden alınacağı, istifasının istendiği o günlerde konuşulmaya başlandı.

Ama parti zarar görmesin diye araya girenler oldu ve istifa gecikti ama Kadir Topbaş asla affedilmedi.

Yazının tamamı için tıklayın