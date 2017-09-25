Kadir Topbaş 'çılgın proje' Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için mi istifa etti?

Kadir Topbaş 13 yıldır görevini sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı'ndan İstanbul'un kuzey yakasını imara açacak olan Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için istifa ettirildiği öne sürüldü. Bu konu hakkında konuşan CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Aralık 2016 tarihli “Yenişehir ve Kanal İstanbul Projesi” planlarının hâlâ gündeme alınmadığına dikkat çekerek “Topbaş'ın bu plana muhalefet ettiği, direnç gösterdiği, bu nedenle hükümet ve özellikle Cumhurbaşkanı'yla ters düştüğü, istifa etmesinin istendiği söyleniyor. Hakkındaki FETÖ iddialarına Kanal İstanbul'la ilgili menfaat çatışması da eklenince Topbaş koltuğundan oldu” dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberi aynen şöyle:

15 Temmuz gecesi ABD'de olması, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın FETÖ iddiasıyla tutuklu olması nedeniyle AKP içinde rahatsızlık yaratan Topbaş'ın eleştiriler yüzünden daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu ancak kabul edilmediği de bugüne kadar kulislerde konuşulan iddialar arasındaydı. Topbaş'ın istifasını açıklaması da Erdoğan'la arasındaki iplerin tamamen koptuğu şeklinde yorumlanıyor.

"Menfaat çatışması"

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Topbaş'ın istifasıyla ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Ataman, AKP kulislerinde Topbaş'ın İstanbul'un kuzey yakasını imara açacak olan Kanal İstanbul ve çevresinde kurulacak yeni şehir projesine karşı çıktığının konuşulduğunu aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Aralık 2016 tarihli “Yenişehir ve Kanal İstanbul Projesi” planlarının hâlâ gündeme alınmadığına dikkat çeken Ataman, “Topbaş'ın bu plana muhalefet ettiği, direnç gösterdiği, bu nedenle hükümet ve özellikle Cumhurbaşkanı'yla ters düştüğü, istifa etmesinin istendiği söyleniyor. Hakkındaki FETÖ iddialarına Kanal İstanbul'la ilgili menfaat çatışması da eklenince Topbaş koltuğundan oldu” dedi.

Perşembe seçim var

Ataman, hükümete yakın kaynaklara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında “çılgın proje” olarak açıkladığı projeyle ilgili adım atılmamasından rahatsız olduğunu belirterek projeye yeterli kaynak sağlamayan Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ın da 8 Eylül'de bu nedenle görevden alındığını dile getirdi. Ataman, İBB'deki Topbaş ekibinin de tasfiye edileceğinin konuşulduğuna dikkat çekti.

Öte yandan Kadir Topbaş'ın istifasının ardından boşalan koltuğa oturacak ismi belirlemek için perşembe günü İBB Meclisi'nde seçim yapılacak.