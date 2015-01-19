'AKP yönetimi, 4 eski bakana Mesut Yılmaz taktiği önerdi'

Haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan dört eski bakanın Yüce Divan’a gönderilip gönderilmeyeceği konusundaki Meclis Genel Kurul oylaması Salı günü yapılacak. AKP yönetimi dört eski bakanın, Yüce Divan’a sevkine gerek görmeyen Soruşturma Komsiyonu’nun raporunun gündeme alınacağı Genel Kurul’da muhalefetin vereceği önergelerle tansiyonun yükseleceğini tahmin ediyor. Genel Kurul’da izlenecek yola dair görüşmelerde bulunan AKP grup yönetiminin dört bakana Mesut Yılmaz gibi ‘az konuşmayı’ önerdiği iddia edildi.



‘Konuşmak anlamlı değil’

Şebnem Hoşgör’ün DHA’da yer alan haberine göre, dört eski bakanın akıbetini netleştirecek Genel Kurul’daki kritik görüşme öncesi, parti yönetimi Meclis’te geçmiş yıllarda Yüce Divan’a sevk öngörmeyen soruşturma komisyonu raporlarının ne şekilde ele alındığına ilişkin arşiv taraması yaptı. Yapılan çalışma sonucu başta eski Başbakan Mesut Yılmaz olmak üzere, haklarındaki komisyonlarca Yüce Divan’a sevklerine gerek görülmeyen bakanların tamamına yakınının Genel Kurul’da sınırsız konuşma hakları bulunmasına karşın bu haklarını kullanmadıkları tespit edildi. Yılmaz’ın görüşmeler sırasında TBMM’de bulunsa dahi söz almadığı belirlendi.

AKP grup yönetimi bu çerçevede 4 eski bakanın Genel Kurul’daki görüşmelerde konuşma haklarını kullanmalarına sıcak bakmıyor. Konuya ilişkin bilgi veren bir AKP kurmayı, “Geçmiş dönemlere baktık. Haklarındaki komisyon raporu Yüce Divan’a sevk etmeme yönünde olan eski bakanlar Genel Kurul’da genellikle söz almıyor. Örneğin Mesut Yılmaz, hakkındaki Yüce Divan’a sevk öngörmeyen raporlar üzerine hiç söz almamış. Bize göre de Yüce Divan’a sevk içermeyen raporlar üzerine konuşmak çok anlamlı değil. Eski bakanlarımız eğer bu konuda bize danışırlarsa, kendilerine ‘konuşmayın’ deriz” dedi.

Bir diğer AKP kurmayı ise, “Konuşmaları sakıncalı olabilir. Ancak illa konuşmak isterlerse o zaman da çok kısa bir konuşma yapmalarını rica ederiz” bilgisini verdi. Bu arada soruşturma komsiyonun kurulmasını sağlayan önergenin görüşmelerinde diğer 3 bakanın aksine söz almayan Çevre ve Şehircilik eski BakanıErdoğan Bayraktar’ın, yakın çevresine “Ben ilk seferde söz almadım. Ama bu kez konuşmamak ayıp olur” diyerek, Genel Kurul’da konuşmak istediğini ifade ettiği öğrenildi. Bayraktar’ın “Grup yönetimiyle görüşürüm, 5 dakikadan fazla konuşma imkânı tanırlarsa konuşurum” dediği bildirildi.

CHP önergeleri hazırladı

CHP’nin ise, eski bakanlarla ilgili vereceği Yüce Divan’a sevk talebini içeren önerge taslaklarını şimdiden hazırladığı, bu önergelerin soruşturma önergesinde yöneltilen suçlamalar çerçevesinde kaleme aldığı öğrenildi.

