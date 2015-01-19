Dört eski bakan için Yüce Divan oylaması bu hafta yapılacak

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında Yüce Divan oylaması yapılacak.

Görüşmenin hangi gün yapılacağı ise henüz netleştirilmedi. Görüşme tarihinin bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında planlanıp, muhalefete bildirilmesi bekleniyor. Hükümet kanadından gelen bilgilere göre görüşmenin salı ya da çarşamba yapılması bekleniyor.

Davutoğlu yurtdışında olacak

Adları 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına karışan dört eski bakan hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu’nun ele alınacağı ve muhalefetin bakanların Yüce Divan’a sevkleri için yeniden önergeler vereceği Genel Kurul görüşmeleri sırasında, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bazı bakanlar yurtdışında olacak.

Davutoğlu ve ekibi, bugün Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısının ardından İngiltere’ye gidiyor. Davutoğlu, 21 Ocak’a kadar Londra’da kalacak. Davutoğlu, Genel Kurul’daki Yüce Divan görüşmelerine katılamayacak.

Davutoğlu ve beraberindekiler, Londra temaslarının ardından İsviçre’ye geçerek Davos zirvesine katılacak. Erdoğan’ın, 6 yıl önce dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile yaşadığı ‘one minute’ krizinden bu yana Davos’ta başbakan düzeyinde temsil edilmeyen Türkiye, Davutoğlu’nun bu gidişiyle yeniden başbakan düzeyinde temsil edilmeye başlayacak.

Bu yurtdışı programları sırasında Davutoğlu’na, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanı sıra ekonomi ile ilgili diğer bakanların da eşlik etmesi bekleniyor.

Bakanlar nasıl Yüce Divan’a gider?

Bakanların her birinin Yüce Divan’a sevki yönünde bir karar alınabilmesi için, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun, yani 276 milletvekilinin bu yönde oy kullanmaları gerekiyor. Meclis’te AKP’nin 312, CHP’nin 127, MHP’nin 52, HDP’nin 27 sandalyesi bulunuyor.

12 bağımsız milletvekilinin bulunduğu Meclis’te Demokratik Bölgeler Partisi’nin 1, Elektronik Demokrasi Partisi’nin 1, Demokratik Gelişim Partisi’nin 1, Millet Ve Adalet Partisi’nin 1, Anadolu Partisi’nin 1 milletvekili bulunuyor. Muhalefet milletvekilleri ve bağımsızlar Genel Kurul’daki oylamaya eksiksiz katılıp Yüce Divan yönünde oy kullansalar dahi, 4 eski bakan Yüce Divan’a gönderilemiyor.

AKP’nin en az 52 fire vermesi gerekiyor

Dört eski bakanın Yüce Divan’a gidebilmesi için AKP grubundan en az 52 milletvekilinin de muhalefetle birlikte bakanların Yüce Divan’a gönderilmesi için oy vermesi gerekiyor. Muhalefet partisi sözcüleri geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarla, AKP’li vekillere çağrılar yaparak, oylama işleminin gizli olacağını anımsatıp, vicdanlarının seslerini dinlemelerini istemişlerdi.