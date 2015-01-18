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AKP'de Yüce Divan haftası; üç dönem kuralına takılan 68 milletvekili ne yapacak?

Muhalefet ve bağımsızların tam kadro katılması durumunda Yüce Divan için 52 milletvekili desteğine ihtiyaç var

18 Ocak 2015 21:33

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvetle ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu'nda AKP oylarıyla aklanan dört eski bakanla ilgili rapor görüşülüp oylanacak. AKP kanadında gözler Meclis'e veda edecek üç dönemlik milletvekillerinde. 68 milletvekilinden fire olup olmayacağı merak ediliyor.

Muhalefet ve bağımsızların tam kadro katılması durumunda Yüce Divan için 52 milletvekili desteğine ihtiyaç var. Genel Kurul'da muhalefet Yüce Divan önergesi verebilecek. Oylamalar gizli yapılacak. Her Bakan için Genel Kurul'da ayrı ayrı gizli oylama yapılacak. Gizli oylamada Yüce Divan'a gönderilmesi için 276'nın bulunması gerekiyor. 

Genel Kurul'da rapor üzerinde Soruşturma Komisyonu adına bir milletvekili, altı milletvekili ile hakkında soruşturma açılması istenen eski bakanların konuşma hakkı var. Komisyon adına 20, milletvekillerinin 10'ar dakika, bakanların ise süre sınırlaması bulunmuyor. 

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