AKP yeni başkanını ve başbakanı belirleme takvimi için toplandı

Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, AKP’nin en yetkili karar organı MKYK yeni genel başkan ve başbakanı belirlemek için toplandı.

Başbakan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından artık gözler AKP'de. Parti’nin en yetkili karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem yeni hükümetin kuruluşuna hem de partide yeni döneme ilişkin yol haritasını belirlemek üzere toplandı. Toplantı Erdoğan başkanlığında yapılıyor.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay bugünkü toplantının ilk olacağını ancak istişarelerin süreceğini söyledi. Atalay, "Erdoğan,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) geçici sonuçları açıklamasının ardından mı başbakanlıktan ve genel başkanlıktan istifa edecek?" sorusunu da partinin hukukçularını işaret ederek yanıtladı. Atalay, "Bunlar hukuki işler, seçim işlerinden sorumlu arkadaşlarımız bunları çalışıyorlar." dedi.

Kültür Bakanı Ömer Çelik ise toplantının 'Kriz MKYK'sı' olmadığını savundu:

"Biz bir kriz MKYK'sı yapmıyoruz. Son derece olağan bir MKYK yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu da tam tersine bize motivasyon veren bir durum olarak algılıyoruz. Herhangi bir kriz algımız yok. Bütün bunları tartışacağız ve göreceksiniz her şey çok kısa zaman içinde sonuçlanacak. Bugünden sonra da 2015 seçimine kadar da AK Parti'de herhangi bir kriz alanı görmeyeceksiniz, gayet normal bir şekilde yöneteceğiz. Başbakanlık makamının, yönetilmesi gereken bir risk alanı olduğunu düşünmüyoruz."

'AK Parti yine üzecek'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da toplantı girişinde seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bozdağ, sandığa gitmeyen AK Parti seçmeninin diğer parti seçmeninden daha fazla olduğunu savundu. Bozdağ, "Sandığa katılımın daha yüksek olması halinde sayın Cumhurbaşkanımızın daha yüksek oy alacağı aşikar görünüyor." dedi.

Bozdağ AK Parti'de olağanüstü kongre tarihinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından netleşeceğini söyledi. Bozdağ, Erdoğan'ın Köşk'e çıkmasının AK Parti içinde yönetim sorunu yaratmayacağını savundu:

"AK Parti'de herhangi bir sıkıntı olmaz, süreç sağlıklı bir şekilde yürür. AKP’de sıkıntı bekleyenler bir kez daha üzülecektir. Bizim de üzmekte üzerimize yoktur. AK Parti'ye karşı farklı duygular besleyenleri AK Parti hep üzdü, yine sevinçleri kursaklarında kalacak AK Parti kararlı bir şekilde yolunda yürümeye devam edecektir."

13 gün kararı

MKYK’da alınacak kritik kararlardan biri, Başbakan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasının ardından görevi devralacağı 28 Ağustos'a kadar geçecek 13 günde yaşanacaklara ilişkin olacak. Seçim öncesinde muhalefet kanadı, Erdoğan’ın başbakanlık ve AK Parti'nin genel başkanlığı görevlerinin cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte düşmesi gerektiğini savunmuştu. Konuyla ilgili seçim öncesinde konuşan Başbakan Erdoğan ise tüm görevlerinin mazbatayı aldığı tarihte düşeceğini söyleyerek, istifa etmeyeceğini işaret etmişti.

Başbakan kim olacak?

AK Parti MKYK sonrasında partinin bu konuda izleyeceği yol belli olacak. Toplantıda aynı zamanda partinin yeni yönetimi ve bu yönetimin belirleneceği olağanüstü kongre tarihi de netleştirilecek.

Pazar akşamı AKP Genel Merkezi’nde gazetecilere açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, “Cumhurbaşkanı oldu, bundan sonra kim başbakan olacak, genel başkan olacak, yeni bir hükümet sorularını kamuoyu haklı olarak soruyor. Yarın yapacağımız MKYK toplantısı belki daha sonra yapacağımız istişare toplantılarıyla genel başkanımızı, başbakanımızı belirleyeceğiz ve Türkiye kaldığı yerden yoluna devam edecek" dedi.

Kaynak: Al Jazeera