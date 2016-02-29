AKP, yeni anayasa ve başkanlık sistemi için nasıl bir yol izleyecek?

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, AKP'nin yeni anayasa ve başkanlık sistemi için ortaya koyduğu yol haritasını yazdı. "AK Parti eğer mümkünse dört partiyle, değilse MHP ve HDP'nin katılımı ile üç partiyle, eğer değilse tek başına yeni anayasa için yola çıkacak. Başkanlık sistemini esas alan yeni anayasa teklifini Meclis'e sunacak" diyen Selvi, Parti içinde "Sadece başkanlık sistemi üzerinde durmayalım, anayasayı bölüm bölüm tartışmaya açalım" değerlendirmesinin yapıldığını belirten Selvi, "Parlamenter sisteminin negatif tarafları üzerinden başkanlık sistemini anlatmak yerine, pozitif taraflarını ön plana çıkaralım" dendiğini söyledi.

Selvi'nin Yeni Şafak'ta "Anayasa ve başkanlık sisteminde yol haritası" başlığıyla yayımlanan (29 Şubat 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

AK Parti kadroları şimdi yeni bir sınava hazırlanıyorlar.

Yeni anayasa ve başkanlık sistemi.

Başbakan Davutoğlu ile Konya'da sohbet ederken, Uzlaşma Komisyonunun devam etmesi için Meclis Başkanı İsmail Kahraman'la görüşeceğini söylemişti. Meclis Başkanı, komisyonun devam etmesi için 4 partinin liderine mektup göndererek çağrı yaptı. “Ağzını büzmesinden Ömer diyeceği belliydi” misali, CHP'nin tavrını sürdüreceği anlaşılıyor.

AK Parti eğer mümkünse dört partiyle, değilse MHP ve HDP'nin katılımı ile üç partiyle, eğer değilse tek başına yeni anayasa için yola çıkacak. Başkanlık sistemini esas alan yeni anayasa teklifini Meclis'e sunacak.

Burada izlenecek yol çok önemli. AK Parti şimdiye kadar tüm işini milletle gördü. Anayasa yapım sürecinin başkanlık sistemine desteğin artacağı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu maksada dönük bir yol haritası oluşturuyor. Nisan ayında sahaya çıkılacak. Birkaç değerlendirme söz konusu.

1-Sadece başkanlık sistemi üzerinde durmayalım, anayasayı bölüm bölüm tartışmaya açalım. Arama konferansları düzenleyelim. Önce kuvvetler ayrılığını tartışalım. Sonra bölümlerine geçelim. Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı masaya yatıralım. Her ay bir bölüm tartışılsın.

2-Başkanlık sisteminin artılarını ön plana çıkaran pozitif bir kampanya yürütelim. Başkanlık sistemini anlatırken parlamenter sistemin aksayan tarafları üzerinde duruyoruz. Darbe dönemlerinde sınırları çizilmiş bir parlamenter sisteme sahibiz. Çözüm değil, kriz üreten bir sistem. Siyasi istikrarsızlık ve vesayet kurumları nedeniyle etkin bir yönetim sağlanamıyor. Parlamenter sisteminin negatif tarafları üzerinden başkanlık sistemini anlatmak yerine, pozitif taraflarını ön plana çıkaralım. Başkanlık sisteminin Türkiye'ye ne getireceğini, insanlarımıza ne kazandıracağını anlatalım.

Yeni anayasa ve başkanlık sistemi için sahaya çıkarken en çok dikkat edilmesi gereken nokta, toplumsal psikoloji olacak. 20 Temmuz 2015 tarihinden bu yana PKK'nın şehir savaşları, Suriye konjonktürü ve canlı bomba eylemleriyle Türkiye çok ağır bir terör baskısı altında. Toplum beka kaygısı ve terör endişesi taşıyor. Bu psikolojiyi dikkate alan bir kampanyanın yürütülmesi gerekiyor.